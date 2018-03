Zidane: "Nos tendremos que ensuciar las manos para ganar en París"

3/03/2018 - 23:36

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el equipo está "mejor que hace cuatro días", cuando cayó ante el Espanyol, después de ganar al Getafe en el Santiago Bernabéu (3-1), y ha apelado a pensar ya en el partido de vuelta de octavos de Liga de Campeones del martes ante el Paris Saint-Germain, en el que se tendrán que "ensuciar las manos" para ganar y pasar la eliminatoria.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Va a ser la primera vez para mí -que vuelva a Francia como entrenador-, pero voy a preparar el partido como siempre. Vamos a estar concentrados, sabemos que va a ser complicado y que nos tendremos que ensuciar las manos para ganar el partido", señaló en rueda de prensa.

Sin embargo, no se mostró preocupado por la posible reacción de los de Unai Emery o por el ambiente caldeado que prometen los aficionados parisinos. "A los ambientes de los estadios estamos acostumbrados. Lo que tenemos que hacer es pensar en el partido, sin pensar que están calentando el partido. Vamos a estar concentrados y en París el lunes y el martes vamos a tener personas alrededor para estar tranquilamente preparando el partido", indicó.

El técnico francés afirmó que el equipo está "mejor que hace cuatro días" y que es "mejor llegar con esta victoria al partido del martes". "Era importante hacer un partido serio; en líneas generales ha sido bueno por parte de todos, y he visto a los jugadores concentrados", subrayó.

"Ha sido el partido que habíamos planeado, nos hemos sentido correctos en todo el partido. Estamos contentos por el resultado y el rendimiento. Hay que pensar en el partido del martes y habrá que ponerle intensidad, pero estamos preparados", continuó.

El preparador de Marsella explicó también que tras la racha irregular en LaLiga Santander era clave "tener tranquilidad". "Hay que estar tranquilo cuando las cosas se ponen un poco feas, y cuando las cosas son buenas no hay que tener euforia. Siempre en el medio", manifestó.

Por otra parte, no desveló si Toni Kroos y Luka Modric estarán disponibles para el duelo ante el Paris Saint-Germain. "Todavía no han entrenado con nosotros, veremos mañana. Mañana veremos si entrenan con balón. Marcelo sí", dijo. "Nunca me voy a lamentar, es lo que hay. Si no pueden estar con nosotros tenemos a otros jugadores", indicó.

"Sabéis la importancia de Kroos y Modric, lo que han hecho en este equipo. Tenemos que mirar el partido del martes y ver con quién vamos a llegar. Tenemos dos días", añadió, antes de confirmar que viajarán "todos" a París. "Espero que el lunes entrenen todos", señaló.

Además, se mostró contento con la vuelta de Marcelo. "Era importante que entrase en el juego. Estoy contento con el partido de Theo. Estamos todos listos para el partido del martes", manifestó, antes de alabar a Cristiano Ronaldo, autor de un doblete ante el conjunto azulón. "Estoy contento porque está atravesando un momento bueno y hay que aprovecharlo", reconoció.