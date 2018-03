Portillo: "No hemos sido nosotros y no sé por qué"

Madrid, 3 mar (EFE).- El centrocampista del Getafe Francisco Portillo se mostró contrariado por la imagen ofrecida por su equipo en el estadio Santiago Bernabeu, donde perdió y encajó tres goles por primera vez en la temporada.

"Veníamos con ganas. Teníamos ilusión pero no ha podido ser. La primera parte no fuimos nosotros y así es muy difícil", reconoció en Movistar Plus el futbolista del Getafe.

Portillo insistió en que el cuadro azulón se distanció de la imagen habitual que ofrecen esta temporada. "No fuimos nosotros y no sé por qué. Habrá que ver que ha pasado, analizarlo y corregirlo".

El centrocampista asumió que el Getafe no plantó cara como esperaban a su rival. "No hemos tenido presencia en ataque y muy poco la pelota. Sufrimos. El Real Madrid tiene mucho potencial y no hemos sabido hincarle el diente", concluyó.