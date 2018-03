Zidane: "Kroos y Modric se entrenarán mañana y veremos si pueden jugar"

Madrid, 3 mar (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró este sábado en rueda de prensa que Toni Kroos y Luka Modric se entrenarán este lunes, un día antes de enfrentarse al París Saint Germain, y entonces sabrá si están disponibles para jugar ante el cuadro francés.

Zidane tiene un quebradero de cabeza con sus dos jugadores más importantes en el centro del campo. Sus lesiones pueden ser definitivas, aunque aún tienen una oportunidad de conseguir recuperarse a tiempo.

"No sé, todavía no han entrenado con nosotros y mañana vamos a ver si entrenan con el equipo. No puedo decir nada. Hoy no cambia. Mañana si entrenan con el balón, vamos a ver. Ninguno ha entrenado con el equipo y vamos a ver. Marcelo sí estará", confirmó.

"Nunca me voy a lamentar. Al final es lo que hay y lo que tenemos. Si no pueden estar con nosotros, tenemos a otros jugadores. Sabemos de la importancia de Kroos y Modric y lo que han hecho en este club. Pero no me puedo lamentar", agregó.

Asimismo, indicó que sólo puede pensar en el partido del martes y ver con qué va a jugar. El técnico del Real Madrid, tras ganar al Getafe 3-1 y en una rueda de prensa centrada en Kroos y Modric, recordó que tiene "dos días" para saber si el alemán y el croata pueden jugar.

"Mañana es un día que entrenan con nosotros y veremos a partir de ahí. No lo sé. Veremos mañana cuando entrenen en el equipo. No voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a viajar todos y espero que el lunes entrenen todos. Pero eso no lo sé si mañana entrenan o si van a estar. El lunes viajamos todos y el martes veremos quién juega", concluyó.