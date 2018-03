Fallece el capitán del Fiorentina Davide Astori

Roma, 4 mar (EFE).- El capitán del Fiorentina, el italiano Davide Astori, ha fallecido este domingo a los 31 años en una habitación de un hotel de Udine (norte de Italia), donde se encontraba concentrado con su club para disputar un partido liguero.

"El Fiorentina, profundamente dolido, está obligado a comunicar que falleció su capitán David Astori, por un malestar. Por la terrible y delicada situación, y sobre todo por respeto a su familia, se pide la sensibilidad de todos", informó el Fiorentina mediante un comunicado.

El defensa, nacido el 7 de enero de 1987 en San Giovanni Bianco, en la provincia de Bérgamo (norte), fue catorce veces internacional italiano y, tras formarse en los juveniles del Milan, jugó en la Serie A (Primera División) con el Cagliari, el Roma y el Fiorentina.

Fichó por el club toscano en el verano de 2015 y disputó 106 partidos con la camiseta "viola", convirtiéndose en un líder del equipo, del que era capitán, y en un ídolo de la afición del estadio Artemio Franchi.

Astori, que compartía el vestuario del Fiorentina con el argentino Giovanni Simeone, hijo del técnico del Atlético Madrid, Diego Pablo, deja a su mujer y una hija.

La noticia de la muerte del futbolista italiano sacudió al país transalpino y, por decisión del comisario de la Serie A, Giovanni Malagó, los siete partidos previstos para este domingo de la jornada liguera han sido aplazados por luto.

Además, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) informó de que, por voluntad del comisario extraordinario, Roberto Fabbricini, todas las competiciones futbolísticas oficiales que se disputen este domingo guardarán un minuto de silencio.

Muchos clubes italianos están mostrando en estas horas su pésame por la trágica noticia, como el Cagliari, que fue el club con el que Astori se estrenó en la Serie A.

"Con nuestra camiseta has realizado tus sueños, has marcado con la Selección, has sido nuestro valiente capitán. Has sido amado por nuestra gente y has amado nuestra tierra (Cerdeña). Ciao Davide", fue el mensaje publicado por el Cagliari en su cuenta de Twitter.

Al dolor por el fallecimiento de Astori se sumó también el delantero argentino del Juventus Paulo Dybala que, también a través de Twitter, escribió: "Sin palabras. Descansa en paz Davide Astori".