La última barrera de Simeone

Majadahonda (Madrid), 5 mar (EFE).- El Camp Nou y el Barcelona, un escenario y un rival aún invencibles en la Liga para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, frenaron al equipo rojiblanco en la pelea por el campeonato, derrotado por el club azulgrana, la última barrera aún insuperable de un bloque que mantiene su insistencia.

A ocho puntos, nueve en realidad porque un hipotético empate en la tabla se resolvería a favor del Barça, por el 1-1 en el Wanda Metropolitano y el 1-0 en el Camp Nou, y a falta de once jornadas, 33 puntos por disputarse, el Atlético necesita ganarlo todo y esperar al menos tres derrotas o cinco empates del Barcelona.

"Los números son los que son. El Barcelona normalmente no perdería cuatro o cinco partidos de acá al final, pero es fútbol. Y el fútbol es tan maravilloso... Lo único que nos queda es ganar el próximo partido y pensar en seguir mejorando. Tuvimos el partido de ida 1-1, la vuelta 1-0, pocas ocasiones de gol, el primer tiempo malo, el segundo bueno... No estamos tan lejos. Para nada", dijo el argentino Diego Simeone, aún sin triunfos en la Liga con el Barça.

No le ha ganado nunca en el campeonato ni en el Vicente Calderón ni en el Wanda Metropolitano ni en el Camp Nou, en una serie ya de trece partidos, con cuatro empates -uno le dio la Liga en ese escenario en 2013-14- y nueve derrotas, aunque le haya dado vueltas a sus alineaciones, a sus planteamientos o a sus ideas del partido.

Aunque haya propuesto una presión alta, un repliegue intensivo, haya mezclado ambos registros, haya buscado más posesión o menos, ataques por un flanco u otro, el Barcelona aún se le resiste en la Liga. También en la Copa del Rey o la Supercopa de España, pero no en la Liga de Campeones, en contraste, con dos triunfos frente a él.

En la Liga, de los treinta adversarios a los que se ha enfrentado en estos seis años, ha ganado al menos una vez a todos menos a cuatro: el Barcelona, el Mallorca, el Girona y el Racing de Santander, aunque estos últimos con muchos menos enfrentamientos que contra los azulgranas, con tres, dos y uno, respectivamente.

En trece enfrentamientos contra el Barcelona, Simeone ha presentado doce alineaciones diferentes. Sólo coincidió una vez, en la Liga 2013-14, el 0-0 en el Vicente Calderón y el 1-1 en el Camp Nou que le valió el título, con Thibaut Courtois; Juanfran Torres, Joao Miranda, Diego Godín, Filipe Luis; Arda Turan, Tiago Mendes, Gabi Fernández, Koke Resurrección; Diego Costa y David Villa

Ha alineado a 32 futbolistas distintos en el once titular contra ese rival, el último Thomas Partey, en el equipo inicial de este domingo, de los que sólo tres han jugado los trece duelos ligueros de la era Simeone ante el conjunto azulgrana: el central Diego Godín y los centrocampistas Koke Resurrección y Gabi Fernández.

Por posiciones, en la retaguardia ante ese adversario ha contado alguna vez de inicio con tres porteros diferentes (Thibaut Courtois, Miguel Ángel Moyá y Jan Oblak); con dos laterales derechos (Juanfran y Sime Vrsaljko), con cuatro centrales (Joao Miranda, Godín, José María Giménez y Stefan Savic) y con cuatro laterales izquierdos (Filipe Luis, Guilherme Siqueira, Emiliano Insua y Jesús Gámez).

En el medio, con seis centrocampistas (Tiago Mendes, Gabi Fernández, Mario Suárez, Augusto Fernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, estos dos últimos también por las bandas) y con cinco hombres en los extremos (Yannick Carrasco, Oliver Torres y Arda Turan, además de los citados Saúl y Koke).

Y en ataque con diez delanteros. Desde el colombiano Radamel Falcao y Adrián López, en el primer choque, el 1-2 del 26 de febrero de 2012, hasta Antoine Griezmann y Diego Costa, en el 1-0 de este domingo, pasando por David Villa, Fernando Torres, Mario Mandzukic, Kevin Gameiro y Ángel Correa, además de Yannick Carrasco, también empleado alguna vez en esa posición frente al bloque azulgrana.

La lista de futbolistas utilizados por el técnico ante ese rival se amplía a 41 jugadores, aunque no hayan jugado desde el principio ningún choque entre el Atlético y el Barcelona en la Liga, como es el caso de Eduardo Salvio, Silvio, Cata Díaz, Cristian Rodríguez, Raúl García, Jackson Martínez, Luciano Vietto, Nico Gaitán y Lucas Hernández, que sí ha sido titular, por ejemplo, en la 'Champions'.

De todos ellos, sólo siete han marcado algún gol (Radamel Falcao con tres, Diego Godín, con dos, y Mario Mandzukic, Fernando Torres, Ángel Correa, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, con uno) a lo largo de esos trece partidos, de los que el Atlético se adelantó en cinco, con cuatro derrotas (un 4-1, dos 1-2 y un 2-1) y un empate: 1-1.

Sólo en uno se quedó sin recibir ningún gol, un 0-0 en 2013-14 en campo rojiblanco; en tres no logró batir la portería rival, con ese citado 0-0, un 0-1 y un 1-0; y ha encajado ocho goles de Lionel Messi, seis de ellos esenciales para los triunfos del Barcelona, como la falta directa de este domingo que le alejó de la Liga.

¿Es imposible la Liga para el Atlético? "No tengo ninguna duda de que por nuestros pensamientos siempre creeremos en que podemos acercarnos a este objetivo. Lo que sí no podemos olvidarnos de una realidad numérica de 14 años. Trece veces salieron campeones Real Madrid y Barcelona. Está claro que no es fácil. Nosotros hicimos posible lo imposible. Ahora, está claro que no va a ser todos los años", expone Simeone, partido a partido y a ocho puntos del líder.

Por delante, con el ejemplo para creer del curso 2015-16, cuando recortó nueve puntos al Barcelona en tres jornadas, de la 31 a la 33 -fue campeón el club azulgrana-, le quedan once choques: seis en casa (Celta, Deportivo, Levante, Betis, Espanyol y Eibar) y cinco fuera (Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Alavés y Getafe).

Por Iñaki Dufour