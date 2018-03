Zidane decidirá su futuro en el Real Madrid después de la eliminatoria contra el PSG

El entrenador aún no tiene claro si seguirá la temporada que viene

El resultado frente al PSG será decisivo, aunque no clave

En el club esperan lo que diga el técnico para planificar la temporada

Zidane, en el banquillo del Real Madrid, en la previa del duelo ante el Getafe de este sábado. Imagen: EFE

Zinedine Zidane no tiene claro su futuro en el Real Madrid. El entrenador ha dejado la puerta abierta a dejar el cargo a final de temporada pese a que su contrato con los blancos expira el 30 de junio de 2020. Su decisión aún no está tomada. En el club creen que la dará a conocer apenas termine su eliminatoria contra el PSG. Si los blancos siguen, hay muchas opciones de que Zidane también siga, aunque no está garantizado. Si se consuma la eliminación blanca, no habrá lugar a dudas: Zidane seguramente informe al Real Madrid de que no continuará al frente del equipo blanco.

Cuenta el diario El País que por ahora la intención merengue es respetar el contrato, esto es, respetar su vínculo hasta 2020 y que sea él mismo, Zidane, el que decida en primera instancia.

En caso de que dijera que sí, que quiere continuar, serían luego los resultados los que dictarían sentencia sobre la postura definitiva del club.

Entre tanto, la confianza en el francés ha crecido tras ver como los resultados también mejorado, especialmente en el partido más importante, el 3-1 frente al PSG que ha dado a los blancos la opción de meterse en cuartos de final de la Champions frente a uno de los equipos más complicados de todo el torneo.

Cuenta esta misma información que el club ya ha mantenido reuniones con Zidane para planificar la pretemporada y que la planificación del curso que viene (fichajes, altas, bajas... ) llegará justo después de jugar contra el PSG. Será ahí cuando Zidane deba decidir qué hace. Si da el OK, su visto bueno a que sigue, el entrenador empezará a tener voz en esos movimientos de futuro. De lo contrario, el club paralizará esos movimientos y empezará a darle prioridad al de encontrar entrenador.