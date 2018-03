Emery: "Somos capaces de ganar al mejor Real Madrid"

5/03/2018 - 16:13

El entrenador del Paris Saint-Germain, Unai Emery, ha asegurado este lunes que son "capaces de ganar" a la mejor versión del Real Madrid que pueda presentarse en el Parque de los Príncipes este martes y se ha mostrado confiado de cara a poder remontar el 3-1 adverso de la ida en el Santiago Bernabéu pese a la ausencia destacada por lesión de Neymar.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"Quién juegue en el Madrid no es lo prioritario. La prioridad somos nosotros, lo importante es lo que vamos a hacer durante 90 minutos y decidirá el terreno de juego. Quiero jugar con el mejor equipo posible y espero que el Madrid salga con los mejores. Somos capaces de ganar a su mejor equipo", aseguró Emery este lunes en rueda de prensa.

El vasco sabe que está ante un momento "muy importante y único" y que, tras varias eliminaciones tempranas, en París esperan que este año sea el bueno, en el que por fin puedan ganar la 'Champions'. Una presión añadida y más tras el mal resultado de la ida y la pérdida de su gran estrella.

"La 'Champions' es un objetivo para el club, pero llegarán también otros grandes partidos en el futuro. Es un momento único, importante también para toda Francia y es el momento de dar un paso adelante. Somos capaces en casa de hacer un gran partido. Por primera vez en una eliminatoria reciente tenemos la vuelta en casa, eso cambia mucha cosas", matizó.

El extécnico del Sevilla cree que jugar en casa el segundo partido "siempre es una ayuda". "En la historia reciente, es la primera vez que el PSG juega este segundo encuentro en casa. Vamos a trabajar, es otro partido a los que hemos jugado, una cosa diferente", aseveró.

Emery opina también que con la ayuda del público y la grandeza del escenario será fácil meter a los jugadores en el partido. "Es fácil motivarles cuando llega un partido así. Jugar con motivación es importante pero tendremos que jugar con la cabeza y sobre todo con corazón. Saldremos con mucha motivación, sé que el estadio será el jugador número 12 en un partido así y eso es importante", celebró.

Preguntado por si el argentino y ex del Real Madrid Ángel Di María está preparado para suplir a Neymar, dejó claro que el 'Fideo' "está listo para jugar". "Sabe lo que es el alto nivel, lo que es la 'Champions'. No me inquieto por él", advirtió.

"Confío en mi equipo. Siempre cuando he vivido momentos como estos, hemos buscado una unión común con los seguidores del PSG, aquí en nuestra casa. Igual pasa en otros equipos, no veo nada diferente. No hay tanta presión como se dice, solo unión", relativizó en este aspecto el técnico del equipo parisino.

Pese al debate creado en el entorno galo tras la ida, quiso restar importancia a la figura del árbitro, el alemán Felix Brych. "Confío en el gran árbitro de mañana, estoy en la certeza de que va a decidir en el terreno de juego, el arbitro verá lo que pueda con acierto", manifestó.

"Este domingo entrenaron Marquinhos, Verratti, Mbappé y Cavani. Sólo Pastore no ha estado, pero vamos a ver hoy. En principio, a excepción de Neymar, todo el mundo estará disponible para el partido. Thiago Motta y Lass Diarra están para jugar, tienen la capacidad y la calidad para hacerlo. En partidos como estos, los dos saben responder con su gran experiencia", apuntó sobre los 'tocados' y quien podría jugar de pivote.

"Es difícil elegir los centrales porque los tres están muy bien. Habrá que ver cómo estará Marquinhos, si los tres están preparados. Si los tres están, decidiremos con la confianza de los tres y sobre pequeños detalles", comentó el técnico español de cara al centro de su defensa y las opciones de Marquinhos, Thiago Silva o Kimpembe.