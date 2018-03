El Manchester City de Guardiola pretende pescar en el río revuelto del Real Madrid: quiere fichar a Isco

Guardiola ve con buenos ojos la incorporación del malagueño para suplir a Silva

El jugador estaría dispuesto a salir si ve su protagonismo reducido

Isco se zafa del marcaje de Gaku, del Getafe, el pasado sábado en el Bernabéu. Imagen: EFE

Pep Guardiola siempre quiere más. El técnico está acostumbrado a que el Manchester City complazca sus peticiones en lo que se refiere a fichajes, ya que el club inglés es uno de los más poderosos del mundo a nivel económico. De ahí que de cara a la próxima temporada ya tenga nuevas ambiciones e incluso haya posado los ojos sobre un 'crack' del Real Madrid.

El catalán va camino de ganar su primera Premier League. Tras alzarse hace poco más de una semana con su primera Copa de la Liga, ahora aspira a ganar el principal título en el fútbol inglés sin descartar tampoco sus opciones de hacer historia logrando la que sería la primera Champions League del equipo de Manchester.

Pero a pesar de tener ya un equipo que aspira a todo esto, Guardiola pretende seguir mejorando su plantilla para que la próxima temporada sea aún más exitosa. Y en este sentido hay un aspecto que le preocupa bastante: los 32 años que David Silva cumplió el pasado mes de enero.

El de Arguineguín es un futbolista fundamental para el juego de los 'citizens', por lo que el entrenador es consciente de que más pronto que tarde deberá encontrarle un sucesor. Y según informó en la madrugada del martes Eduardo Inda, director de OKDiario.com en el programa 'El Chiringuito de Jugones', su principal objetivo para ello es el madridista Isco Alarcón.

"El City lleva ya varias temporadas detrás de Isco, son cinco o seis ya. Y este verano Guardiola quiere hacer el esfuerzo de su vida para llevarse a Manchester al jugador malagueño, ya que lo quiere para sustituir a Silva" aseguró el periodista.

Ante ello el allí presente Tomás Roncero, redactor jefe del Diario As, reflexionó y aseguró que no cree que "el club vaya a permitir que Isco se vaya. Yo no lo vendería jamás, y menos a Guardiola". Pero Josep Pedrerol, director del programa, no apoyó esta tesis e incidió en que "aquí muchos dicen que Zidane quiere a Isco, pero... ya dije yo que el 30 de junio le mandará para 'casa'. Y después salió el propio Zidane diciendo que 'es mentira que yo haya dicho que se quiera ir'. No, pero él no va a presionar para que Isco se quede".