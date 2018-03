El enigma mejor guardado de Zidane en la previa del PSG - Real Madrid

La presencia de Kroos y/o Modric sigue siendo una incógnita

Distintas fuentes del club apuntan a direcciones diferentes

Cristiano Ronaldo y Modric, durante el entrenamiento de este martes en El Parque de los Príncipes. Imagen: EFE

La duda de la presencia de Toni Kroos y deLuka Modric en el once madridista de París se va a mantener hasta poco antes de las 20:00 horas de este martes. Tanto el alemán como el croata han realizado los dos últimos entrenamientos a buen nivel junto a sus compañeros, si bien el habitual conservadurismo de Zidane en estos casos mantiene la incógnita.

Por ello en el programa 'El Chiringuito' de Mega trataron este asunto en la previa del encuentro. El enviado especial al partido, Edu Aguirre, explicó que según sus informaciones "tanto el alemán como el croata han entrenado hoy a tope. Esta va a ser la alineación más difícil de hacer que recuerdo, tanto por las lesiones de ambos como por la posible entrada de Lucas o Asensio. Pero en el caso de Modric y Kroos los dos se quedaron tras el partidillo a rematar tiros a portería, por lo que han dado síntomas de mejoría".

Algo que, pese a todo, no hace cundir el optimismo en el equipo, pues también aclaró que "hay miembros del vestuario que no creen que los dos vayan a ser titulares en el partido".

Sin embargo, Josep Pedrerol, el director del programa, intervino para indicar que él había hablado con "alguien del club a las 23:00 horas de hoy (lunes)". Y en esa conversación le habían dicho que "ellos creen que Kroos sí va a llegar para jugar de inicio, pero que Modric no. En el caso del croata todo dependería de una última prueba que se haría mañana miércoles, a eso de las 13:00 horas. O incluso hablar con el propio jugador para ver si dice si se ve listo para jugar".

Pero Tomás Roncero, redactor jefe del diario As, se mostró sorprendido por esta noticia, ya que aseguró que la información que él tiene por su parte es precisamente la contraria. "Para que veas lo difícil que es esto... Yo he hablado esta tarde con el club y ellos me han dicho que ven seguro a Modric y que parece más complicado que pueda jugar Kroos. Aunque, como dice Edu, está claro que esta va a ser la alineación más difícil de hacer para Zidane. Los dos son muy importantes" explicó. Ante lo que Pedrerol recordó que "el entrenador ya ha dicho en alguna ocasión que con él nadie que esté al 70 % juega, y yo no creo que ambos estén ahora mismo al 100 %".

Postura esta que Manu Sainz, también del diario As, apoyó al referirse a lo ocurrido en la final de la Champions. "En Cardiff sacrificó a Bale aunque iba a jugarse la final en su casa. Yo no tengo tan claro que mañana los dos vayan a estar" apuntó.

Pero el debate estaba servido, ya que poco después Eduardo Inda, director de OKDiario.com, participó en el mismo e hizo su propia apuesta: "yo creo que este martes va a ir con todo en el centro del campo. Me puedo equivocar, aunque su intención es jugar con Kroos y Modric. Todo dependerá de su estado físico, aunque por lo que sé el que peor está ahora mismo es el alemán".