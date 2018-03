El adiós de Andrés Iniesta al Barcelona: ¿se marchará a China la próxima temporada?

El jugador recibiría 35 millones de euros netos por temporada

El acuerdo incluiría la comercialización de parte de su vino

Imagen: EFE.

Andrés Iniesta renovó el pasado mes de octubre "de por vida" con el Barcelona. Se entendía, con este acuerdo, que el '8' podría seguir en las dependencias culés con otro cargo cuando se retirase, pero entre medias podría haber una etapa intermedia fuera del club. En el horizonte aparece China como retiro dorado del manchego.

Según informó Eduardo Inda en El Chiringuito, el jugador habría recibido una oferta multimillonaria de un equipo del país asiático: 35 millones de euros netos por cada una de las tres temporadas que firmaría y tras las cuales tendría 37 años, la edad idónea para colgar las botas.

Pero no solo eso: el pacto con el futbolista también incluiría una vertiente comercial: el club chino, cuya identidad no ha trascendido, también le aseguraría la compra de dos millones de botellas de vino de la bodega del futbolista para su comercialización en el país.

Desde China, tal y como informa Mundo Deportivo, se han confirmado todos los extremos que apuntan a estas ofertas. De hecho, se desvela al Tianjin Quanjian como uno de los pretendientes.

El deportista se estaría pensando una última etapa en China. Sabe que, progresivamente, irá perdiendo minutos e importancia en el club (de ahí el fichaje de Philippe Coutinho) y que no está al alcance de todos tener una oferta económica como la que se le ofrece. La decisión no está tomada, pero Iniesta tiene dudas y no se cierra la puerta.