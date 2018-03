Dembélé despide al cocinero que le contrató el Barça para dejar la fast food

El club pretendía que mejorara su alimentación, demasiada apegada al 'fast food'

Dembélé, en la previa del partido de Champions que midió al Barça y al Chelsea en Londres. Imagen: Reuters

El FC Barcelona tiene miedo de que Ousmane Dembélé se convierta en otro caso parecido al que, hace casi 20 años, protagonizó el francés Nicolas Anelka en el Real Madrid. Aislado y con un bajo rendimiento deportivo (como le sucedió a su compatriota) los comportamientos fuera de los campos sigue siendo de todo, menos el que el club culé desearía.

Informa este miércoles el diario As de que Dembélé ha despedido al cocinero que el club le había contratado para que mejorara su alimentación.

Porque el atacante de los 105 millones de euros (más otros 40 en variables) es un amante del 'fast food', un tipo de alimentación para nada recomendable para un deportista de élite, además de por las razones obvias, porque se ha demostrado que hace a sus consumidores propensos a las lesiones.

El caso es que Dembélé no tuvo desde el minuto 1 nada de 'feeling' con el cocinero en cuestión. Un altercado con una bombona de gas en una barbacoa que había organizado el delantero con unos amigos propició el despido.

Ahora el jugador ha contratado una cocinera privada y, además, un osteópata que debería ayudarle con sus problemas musculares. En el club no pondrán problema a esta contratación, siempre que el francés la comunique.

Hay que recordar que a principios de esta semana se ha desvelado también que en el Barça preocupan también otros hábitos de vida del futbolista, en especial su gusto por la vida nocturna.

Hace una semana aprovechó los pocos días libres que les dio Valverde para viajar a Marruecos y luego a París en apenas un par de días. Demasiado ajetreo que se une a su bajo rendimiento. El 'Txingurri' sigue sin darle oportunidades en los partidos relevantes ya no sólo desde el once inicial, sino desde el banquillo. Frente al Atlético y contra el Chelsea no jugó ni un minuto.