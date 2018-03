Fajr: "No pensamos en ganar para obtener la salvación"

Getafe (Madrid), 7 mar (EFE).- Fayçal Fajr, centrocampista marroquí del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo no piensa en ganar para obtener "la salvación", aunque reconoció que mira a la clasificación y sí en ir "partido a partido".

El centrocampista del Getafe analizó el partido que disputará ante el Levante el próximo sábado. Una victoria colocaría a los hombres de José Bordalás a 18 puntos de distancia de su rival, último equipo que se salvaría en estos momentos.

Fajr reconoció que él y sus compañeros, en la undécima plaza de la clasificación a cinco puntos de los puestos europeos, no piensan en la victoria para no descender.

"Voy a decir una cosa. En la cabeza de cualquier jugador del equipo no pensamos en ganar para obtener la salvación. Lo que queremos, y lo que quiere el cuerpo técnico y el club es ganar, ganar y ganar todos los partidos. Podemos dejar a un equipo (el Levante) a no sé cuántos puntos, pero no hay que tener esa mentalidad", afirmó.

Sin embargo, Fajr declaró que el Getafe quiere ganar el próximo sábado con el objetivo de conseguir los tres puntos "sin pensar en la clasificación" y declaró que él y sus compañeros darán "todo" sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez.

"Nosotros queremos estar lo más arriba posible, mirando solo partido a partido", apuntó.

Además, habló sobre el Levante, que estrenará entrenador tras la de Juan Ramón López Muñiz y explicó que en el conjunto que ahora dirige Paco López, "jueguen los que jueguen seguro que harán un buen partido".

"Estamos preparando el encuentro como siempre. El Levante es un buen equipo y seguro que vienen al Coliseum a conseguir la victoria", apuntó.

Respecto a en qué posición prefiere jugar en el Getafe, indicó que "cualquiera" en la que ayude a su equipo es buena y dijo que no tiene "ningún problema" en jugar en el centro o en una banda.

Por último, fue cuestionado por su posible presencia en el Mundial de Rusia con Marruecos y con su coincidencia con el grupo en el que también jugarán España y Portugal. En el Getafe, tiene compañeros de ambos países y uno, Vitorino Antunes, podría incluso jugar el torneo con el cuadro luso.

"No estoy pensando en el Mundial ahora mismo, tengo otros objetivos con el club antes del mes de junio. Con Antunes bromeo sobre nuestro enfrentamiento en el Mundial, igual que con los españoles", concluyó.