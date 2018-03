Blanco: "La RFEF ha sufrido un tsunami espectacular y debe caminar en la dirección del resto de federaciones"

7/03/2018 - 17:22

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reiteró este miércoles que cree en la inocencia de su "gran amigo" Ángel María Villar y demandó "dejar en paz" al fútbol español porque ha vivido un "tsunami espectacular" por todo lo que desencadenó la 'Operación Soule' y lo que debe hacer es "caminar en la dirección del resto de federaciones".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Desde que Ángel María no es candidato a nada ya no está todos los días en la prensa. En situaciones como esta, obligatoriamente te tienes que apartar y reconocer lo que ha pasado, y si eres inocente, cosa que creo, proclamarlo a todos los niveles. Pero no se puede ligar una mala situación personal al futuro de una federación", aseveró Blanco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

El dirigente olímpico reconoció que es "un gran amigo" del expresidente de la RFEF, que "ha atravesado momentos muy complicados" y con el que habla "habitualmente", sin desvelar nada de estas conversaciones, al tiempo que indicó que "todo el mundo sabe la relación" que tiene con Luis Rubiales, aspirante a la presidencia federativa.

"La RFEF ha sufrido un tsunami espectacular, pero el fútbol tiene que caminar en la dirección que están caminando todas las federaciones", admitió, remarcando que "el nivel de intranquilidad" de la federación "RFEF no se corresponde con el nivel que tiene el fútbol español".

Blanco consideró que "lo mejor" que se puede hacer con el fútbol "es dejarlo en paz porque ha vivido un proceso muy complicado" y respaldó el proceso electoral de la RFEF. "El sistema electoral para elegir presidentes en las 65 federaciones deportivas es de los mejores que existen", advirtió.

En este sentido, recalcó que "no puede ser que el Consejo de Estado, con la importancia que tiene, tenga que opinar sobre lo que hay que hacer en las elecciones a una federación". "Dejemos al expresidente Zapatero, a la señora De la Vega, que están para otras cosas más importantes para este país", subrayó Alejandro Blanco.

Además, el presidente del COE insistió en su disconformidad con la limitación de mandatos. "Depende más de la persona que de que te lo impongan por ley. Yo he decidido cuándo termina mi mandato y no veo por qué tiene que haber una limitación", declaró.

"La fuerza de un país también depende de la representación internacional y si pones la limitación de mandatos despídete de eso. En los primeros cuatro años empiezas a conocer a la gente del ámbito internacional, durante los cuatro siguientes empiezan a conocerte a ti y en el tercer mandato es cuando puedes tener resultados. Y si ponemos la limitación que sea para todo, no solo en el deporte", sentenció el orensano.