Yuri Siomin: "En muchas ocasiones pongo al Atlético de ejemplo a mis jugadores"

7/03/2018 - 18:21

El entrenador del Lokomotiv de Moscú, Yuri Siomin, afirmó, en relación al encuentro de ida de los octavos de final de la Liga Europa de este jueves (19.00 horas) ante el Atlético de Madrid, que, en reiteradas ocasiones pone "de ejemplo" al conjunto rojiblanco a sus jugadores y aseguró, en cuanto a posibles incidencias con sus ultras que este jueves durante el choque "no pasará absolutamente nada".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. En reiteradas ocasiones pongo al Atlético como ejemplo a mis jugadores, de cómo hay que enfrentar los partidos al límite, que es como juega el Atlético sus partidos. Es el rasgo distintivo de este equipo, como lo ha sido Simeone de jugador. Nosotros también tenemos nuestras armas y el partido lo demostrará", señaló en rueda de prensa.

Para el partido, el técnico ruso no podrá contar con dos de sus jugadores: Jefferson Farfán y el brasileño Ari. "Son jugadores de mucha fuerza y es una pena que no hayan acudido pero no se han recuperado a tiempo de sus lesiones. No hemos querido arriesgar con ellos, una segunda lesión podía alargar su ausencia. No siempre se toma la decisión con el médico sino también con los propios jugadores y en base a esas conversaciones se ha tomado la decisión", indicó.

El preparador apeló a dejar a un lado el empate sin goles del pasado fin de semana ante el Spartak de Moscú para centrarse exclusivamente en este choque. "No podemos pensar en resultados pasados, pese al resultado de lo único que se acuerdan ya es de la nevada que cayó durante el partido. Al igual que el Atlético nosotros también jugaremos con valentía y corazón. El partido puede salir de una manera u otra pero hay que tener fe", comentó.

"NO VA A PASAR NADA CON LOS ULTRAS"

Siomin también contestó sobre la problemática de los ultras, en especial sobre los aficionados radicales rusos pero lanzó un mensaje tranquilizador en relación a los hinchas rusos que presenciarán el encuentro en el Wanda Metropolitano.

"No va a pasar nada, en absoluto. Es de reconocer que la afición rusa tiene mala fama pero en ocasiones es la prensa la que otorga esa mala fama, es como un argumento en contra del Mundial de Rusia, al que quiero dar la bienvenida a España, y eso genera mala fama. Muchos hinchas son agresivos, no sólo los rusos, pero repito, no hay nada que temer", manifestó.

Por su parte, el defensa del Lokomotiv Nemanja Pejcinovic se deshizo en elogios hacia el club colchonero. "Sabemos que es el mejor equipo de Europa, le entrena uno de los mejores entrenadores, conocemos a los jugadores y el Atlético es el favorito. Sabemos a lo que nos enfrentamos. El derbi ante el Spartak ya pasó y estamos muy preparados para enfrentarnos al Atlético", explicó.

Uno de los quebraderos de cabeza para el zaguero será la dupla Antoine Griezmann-Diego Costa en ataque, a los que también alabó. "Conocemos a Griezmann y Diego Costa, son los dos mejores delanteros del equipo y probablemente europeos, los hemos estudiado al igual que los otros delanteros del Atlético", añadió.

El serbio se mostró contento por la vuelta de Vedran Corluka, que según apuntó el entrenador ruso Yuri Siomin, será de la partida este jueves tras superar su lesión. "Se ha recuperado, ha vuelto, es uno de los mejores defensas que hay y nos va a reforzar, habría que preguntarle si realmente está preparado pero es muy fuerte físicamente", agregó.