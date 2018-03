Gabi: "No me conformo con estos 400 partidos"

Madrid, 8 mar (EFE).- Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, expresó que no se conforma con los 400 partidos que ha jugado ya con el equipo rojiblanco, después de recibir una placa conmemorativa en ese sentido de Adelardo Rodríguez, el jugador con más encuentros disputados de la historia del club, con 553.

"Ha superado mis expectativas. Siempre que juego un partido con el Atlético de Madrid es especial y jugar una cantidad de 400 partidos es un sueño hecho realidad", expuso Gabi en un vídeo difundido este jueves por el club, después de alcanzar esa cifra en la derrota de la Liga del pasado domingo con el Barcelona (1-0).

"Te vas dando cuenta de que los años van pasando, que vas cumpliendo etapas, pero no me conformo con esos 400 partidos. Me gusta entrar un poquito en la historia del club, porque cada día vas consiguiendo más cosas, pero quiero conseguir más y ojalá pueda seguir superando a gente que tengo por delante", añadió.

Gabi aún tiene seis futbolistas por encima en partidos disputados con la camiseta rojiblanca: Adelardo Rodríguez, con 553; Tomás Reñones (483), Enrique Collar (470), Juan Carlos Aguilera (456), Isacio Calleja (425) y Juan Carlos Arteche (421), según las estadísticas oficiales del Atlético de Madrid.

Nadie ha jugado más que Adelardo, que entregó una placa conmemorativa a Gabi por sus 400 partidos. "Es un hombre de la casa, que nació futbolísticamente en la escuela del club, ha seguido aquí y todo jugador que haya nacido en esta cantera hay que aplaudirlo porque es un gran jugador", valoró Adelardo en el mismo vídeo.

"Le he seguido desde el principio. Es un jugador que ha querido mucho los colores del Atleti. Lo digo porque nació aquí y es un hombre que lo da todo cuando sale al campo. Es un jugador que siempre me ha gustado, tiene mucha ilusión y va a llegar mucho más adelante", añadió Adelardo sobre Gabi.