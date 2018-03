Beauvue: "En España el PSG acabaría aspirando al título"

Leganés (Madrid), 8 mar (EFE).- Claudio Beauvue (Guadalupe, 1988) tiene la difícil misión de ser delantero en el Leganés, un equipo donde a los de su oficio se les mide más por el trabajo ofensivo que por el acierto de cara a puerta. Cedido desde el Celta de Vigo, atrás queda la larga lesión sufrida a su llegada a España. Admirador de Henry y defensor de Benzema, es uno de los grandes activos del conjunto madrileño para lograr la salvación

Pregunta: Viajan a Bilbao. Usted no estaba en el equipo el día que se logró allí la permanencia la temporada pasada. ¿Qué le han contado sus compañeros de aquel partido?

R: Fue un día histórico. Tenemos ganas de volver toda la gente que estaba el año pasado y los que están ahora con el grupo. Tenemos ganas de hacer un gran partido y sacar los puntos que queremos.

P: Al Athletic le marcó un gol en la primera vuelta. Desde entonces solo ha anotado otro, contra Las Palmas. Además los delanteros en el Leganés trabajan más que la mayoría en su puesto. ¿Sabía a lo que venía cuando fichó por el equipo?

R: No voy a mentir, no pensaba que fuera tanto. Pensaba que tendría más oportunidades de hacer goles y de ayudar con ellos. Es una manera de funcionar del míster pero tengo que estar enchufado con mis compañeros. Tenemos un objetivo colectivo y el personal pasará después. Claro que los delanteros queremos marcar goles pero si no los hacemos y el equipo crece y suma puntos, nos vale.

P: ¿Cómo es posible que un atacante como usted, que no llega al 1,75, le gane muchos balones por alto a defensas que le sacan diez o quince centímetros?

R: Es la genética. Casi todos los jugadores de mi país tienen buen salto. Desde pequeño tengo esta calidad de 'timing' en el salto y de ganar el juego aéreo contra los defensas. También con el trabajo en el campo y en el gimnasio todo eso se mejora.

P: Llegó a España de la mano del Celta y se rompió el tendón de Aquiles. ¿Le quitaron algo de su juego los diez meses parado?

R: Son las sensaciones. El tobillo no es el mismo, cada día me duele. Tengo que cuidarme mucho, trabajar durante la semana con algunas molestias. Pero cada fin de semana y durante la semana estoy bien para entrenar y jugar un partido entero. En el mes anterior jugamos muchos y todo estaba muy bien. Me alegro por eso.

P: ¿Dónde cree que acabaría el PSG en la liga española? ¿Competiría por el título o no entraría en Champions?

R: En España el PSG acabaría aspirando al título seguro, con los mejores. Pero en Francia la calidad de los jugadores es distinta. Hay muchos jugadores fuertes que defienden bien pero falta el nivel de intensidad, el jugar desde el principio con el portero.

En LaLiga y en la Premier los ritmos y la intensidad son una locura. Eso le falta al París Saint-Germain, que juega partidos con equipos sin mucha intensidad y le puede faltar algo de ritmo. Pero además el Real Madrid es el Real Madrid. Son equipos que tienen ese ADN para sacar adelante todos los pasos en la Champions. Es muy difícil jugar con ellos.

P: ¿Considera que un jugador como Neymar puede estar por encima del Paris Saint-Germain, que puede hacer lo que quiera?

R: No pienso que haga lo que quiera. Hay un presidente, tiene su representante. Ellos seguro que hablan y si quiere hacer algo seguro que tiene la autorización del club. Y es Neymar. Es como si hablamos de Messi o de Cristiano, son jugadores distintos y hay que tratarles como a todos pero con una fase de cariño. Es normal.

P: Fue delantero del Olympique de Lyon. ¿Qué le parece Mariano?

R: Es muy buen jugador. Se ve que jugaba en España. Tiene buen regate, es un buen rematador. Está haciendo una temporada muy buena, con muchos goles y asistencias. Para mi es un delantero que está creciendo y poco a poco va a ser importante para España.

P: ¿Y su ex compañero Iago Aspas? Es uno de esos futbolistas diferentes, sin un físico que destaque a simple vista.

R: Es delgado, es fino, no es demasiado grande. Pero tiene talento. Es un genio y con la pelota todo le sale. Si está bien con el club y con sus compañeros, vemos todos que sale la mejor versión de su carrera. Me alegro por él y por todos mis compañeros de Vigo. Creo que a esta Copa del Mundo va a ir con la selección.

P: Mucha gente critica a Benzema por su falta de acierto pero le he oído hablar bien de él varias veces. ¿Qué ven los profesionales que no aprecia el público desde la grada?

R: Todos los jugadores sabemos que es increíble, que hace mucho por el equipo. Este año no está marcando muchos goles pero el pasado y los anteriores estaba siempre entre los veinte y los treinta si no me equivoco, con muchas asistencias. Hace trabajo de equipo, hace que todos a su lado estén mejor.

Todos se fijan en las ocasiones que tiene pero la gente no se fija en todo lo que hace en el juego. Nosotros en el campo sabemos que cuando tiene la pelota abre muchos espacios para otros. Además tiene buen pase. Y eso te mata. Para mi y para muchos jugadores es increíble, tiene una clase muy grande.

P: ¿Qué tiene Guadalupe para que salgan buenos jugadores de entre tan pocos habitantes?

R: Tenemos buena comida, el sol, la playa, la alegría de vivir. No tenemos mucho para vivir pero lo que tenemos lo compartimos e intentamos hacer una vida de alegría. Tenemos una isla de muchas estrellas e intentamos salir de allí, que es muy difícil, para intentar hacer buen papel en Europa. Eso es un orgullo para todos los habitantes y nuestras familias.

P. Ahora entrena a la selección un mito como Jocelyn Angloma

R: Va a intentar hacerlo todo más profesional. Eso nos falta en Guadalupe y en todas las islas de esa parte del mundo, estamos muy relajados. Vamos a intentar dar un nuevo paso a la selección, que tiene buenos jugadores, y a intentar hacer un buen papel en las competiciones que nos toque.

P: ¿Qué significa el nombre de TitiPapou con el que sale en Twitter?

R: El 'Titi' es porque soy muy fanático de Thierry Henry y el 'Papou' es porque mi tía me llamaba así desde pequeño. Un jugador con el que jugaba en el Troyes, que estaba con nosotros cuando mis padres venían a casa, al ver que ellos me llamaban 'Papou' juntó las dos cosas. Me llamaban en el campo así y ha quedado. Por eso lo he puesto en mis redes sociales.

P: ¿Por qué Henry era diferente?

R: Era muy trabajador y hacía las cosas sencillas. Tenía aquel gesto de abrir el pie y poner la pelota al lado de la portería y cada vez que tenía oportunidad era casi gol. Eso es del trabajo. Repetía siempre ese golpeo. Además tenía indiferencia a la presión de la gente en el campo. Siempre estaba potente, rápido, muy enchufado. Por eso me encantaba. Desde que tenía 17 años me enamoré de él y le he seguido desde el Mónaco hasta que se retiró.

Carlos Mateos Gil