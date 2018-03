Pedro León: "El Real Madrid no vendrá relajado a Ipurua"

8/03/2018 - 17:10

El centrocampista de la SD Eibar Pedro León advirtió que el Real Madrid "no vendrá relajado" este sábado a Ipurua por su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones y deseó que "ojalá" puedan por fin ganar a un 'grande'.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Conocemos al Real Madrid, sabemos su historia y yo por suerte al haber jugado ahí conozco su ADN y nunca va a dar un partido por perdido", expresó Pedro León este jueves en rueda de prensa.

El murciano sabe que su rival "tiene la Liga difícil" y que, en cambio, la 'Champions' se le ha puesto "más fácil", pero que no se presentará "relajado" en un estadio donde el equipo armero ya ha hecho "grandes partidos". "Esperemos que podamos conseguir algo positivo", añadió.

El jugador del conjunto guipuzcoano no se olvida que desde que el Eibar llegó a Primera, nunca ha sido capaz de ganar ni a Real Madrid, ni FC Barcelona ni Atlético. "Llevamos tres años magníficos desde que vino 'Mendi' (Mendilibar) y el equipo se ha sabido consolidar en la mitad de la tabla, que parece que es fácil, pero no hemos ganado todavía a un 'grande' y ojalá que sea este sábado, tenemos nuestras armas", admitió.

Sobre Cristiano Ronaldo, Pedro León recordó que no le pueden "descubrir". "Es capaz de llevar diez o doce años marcando más o alrededor de 30 goles, e incluso creo que en alguno ha superado los 50. Cuando echemos la vista atrás veremos que es una leyenda como lo es Leo Messi, lo único es que han coincidido en el mismo espacio de tiempo", señaló.

"Me encuentro bien y estos tres o cuatro últimos partidos me han venido fenomenal. Físicamente me encontraba bastante bien por el gran trabajo realizado estos meses y estoy disponible para el entrenador y que sea él el que elija el mejor once", apuntó sobre sus opciones de entrar en el once.

Finalmente, el de Mula tuvo palabras para su compañero Inui, "un jugador muy importante" para el Eibar. "Siempre hemos dicho que si tuviera gol no estaría aquí. Es diferente a los demás del equipo y me gusta mucho. Sabemos su ímpetu en mejorar, marca las diferencias y sabía que mejorando esa faceta del gol podría mejorar bastante. Esperemos que de aquí al final de temporada haga cuatro goles más", sentenció.