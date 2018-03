Valverde: "La distancia entre el fútbol femenino y el masculino es muy cercana"

8/03/2018 - 17:24

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este jueves durante la jornada 'Es fútbol y es femenino' que la distancia entre el fútbol masculino y el femenino ya es "muy cercana" y, aunque apuesta por seguir trabajando por la igualdad en un "proceso largo", ha comentado que le gusta ver partidos de chicas y que apuesta por verlas jugar en el Camp Nou.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Me gusta ver fútbol femenino. La distancia entre el femenino y el masculino es muy cercana. No es otro deporte, pero es cierto que lo que estamos viviendo en los últimos años no se veía antes", aseguró durante la ponencia compartida con su homólogo del primer equipo femenino del Barça, Fran Sánchez, en el Auditori 1899.

Valverde comentó que, pese a poca distancia que hay en cuanto a nivel deportivo, sí la hay en término de visibilidad, y es en ese campo donde deben seguir trabajando para la igualdad. "Hay deportes que han tenido más visibilidad mediática como el tenis, el fútbol femenino no. Estos pasos que se están dando en poco tiempo no se habían visto antes, pero es un proceso largo", reconoció.

Un aspecto a tener en cuenta para el técnico es que, de igual modo que se hace en el fútbol masculino, debería crearse una Masia consolidad de fútbol femenino. "Habría que crear fútbol base para que las niñas puedan avanzar en esas categorías que antes ni existían. La visibilidad genera afición y con el tiempo se conseguirá seguro", auguró.

El 'Txingurri' desveló además su relación directa en el pasado con el fútbol femenino en el Athletic Club, donde contribuyó a su creación y a su llegada a Lezama. "Fue genial descubrir el mundo del fútbol femenino en Vizcaya. La experiencia fue genial y con los campos llenos de gente, como el día que jugaron en San Mamés con 30.000 personas", rememoró.

Aclaró que no fue el impulsor del fútbol femenino en el Athletic, pero sí que aceptó el reto y la tarea de ayudar a su implantación junto a Andoni Zubizarreta. "Me dijeron lo que tenía que hacer, no tenía ni idea del fútbol femenino, tuve que empezar a enterarme y darle un impulso. Cuando llegaron las chicas al Athletic había que hacerles un hueco, en los campos de entrenamiento y en los vestuarios. Pero no hubo muchos problemas con nada", aseguró.

Por su parte, el técnico del Barça femenino, Fran Sánchez, celebró que cada vez haya más medios y patrocinadores interesados en dar cabida al fútbol femenino. "Cada vez más los clubes invierten en el fútbol femenino y hay más visibilidad mediática y poco a poco hace que la gente entre al juego. Además de reivindicar más medios para el fútbol femenino, que la gente se anime a venir porque cuando vienen se enganchan", advirtió.

"Cuanto estaba en el fútbol base del Barça, al final de los entrenamientos nos saludábamos porque tenía contacto con Xavi Llorens (anterior entrenador del primer equipo femenino) pero nada más. El club se puso en contacto conmigo para dirigir al equipo, una posibilidad de vivir una experiencia en el fútbol profesional, en casa", comentó sobre el momento en que aceptó el cargo de entrenador del equipo femenino.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, inauguró esta jornada 'Es fútbol y es femenino' que el grupo Edelmira Calvetó ha organizado este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Auditori 1899 del Camp Nou, con una serie de debates y mesas redondas sobre el fútbol femenino, desde el paso del nivel amateur al profesional o las diferencias entre fútbol femenino y masculino.