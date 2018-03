Joshua Kimmich renueva su contrato con el Bayern Múnich hasta 2023

9/03/2018 - 12:29

El Bayern de Múnich ha anunciado la renovación del contrato de su versátil jugador Joshua Kimmich, que continuará vinculado al club bávaro hasta el 30 de junio de 2023.

De esta forma, Kimmich alargó tres años más su anterior contrato que expiraba en 2020. El jugador de 23 años llegó al Bayern en 2015 procedente del Leipzig y destacó rápidamente para recibir la llamada de la selección alemana, con la que ha jugado 25 partidos.

"Estoy muy contento de extender mi contrato tan pronto. Esto demuestra que el club y los responsables me muestran mucha confianza y me ven como un elemento importante para el éxito deportivo a largo plazo del Bayern en el futuro. Eso me enorgullece", agradeció Kimmich en la web del club.

Por su parte, el director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, aseguró que "Joshua se ha convertido en uno de los pilares del equipo en los últimos dos años y medio". "Estamos muy contentos de haber podido retenerlo a largo plazo. Debido a su muy positivo desarrollo en la posición de lateral derecho, el Bayern ha hecho una transición tranquila hacia el futuro", añadió.