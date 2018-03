Bordalás: "Habrá cambios en el Levante, tendremos que estar más atentos que cualquier otro partido"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, confió en ver la mejor versión de su equipo este sábado ante el Levante, en la jornada 28 de LaLiga Santander, sin "caer en exceso de confianza" ante un rival tocado al borde de la zona de descenso y que puede llegar con cambios al Coliseum tras el relevo en el banquillo con Paco López.

"Siempre un equipo, cuando hay cambio de entrenador hay un aliciente extra. Necesita puntos y con el nuevo entrenador va a tener un plus de atención. Va a ser un partido de mucha exigencia y si no estamos al 100% lo podemos acusar y pagar", indicó este viernes en rueda de prensa.

El técnico 'azulón' hizo especial hincapié en el peligro del rival herido, un Levante que acumuló el domingo 15 partidos sin ganar y que se cobró el cargo del técnico Juan Ramón López Muñiz. "Cuando hay un cambio de entrenador intenta implantar alguna idea nueva, habrá cambios, pero tenemos que estar preparados para esas posibles modificaciones", apuntó.

"Tendremos que estar más atentos que cualquier otro partido. Lo más importante es el nivel que seamos nosotros capaces de dar", añadió. Con 36 puntos, en mitad de tabla, el Getafe quiere certificar su permanencia después de un mal partido ante el Real Madrid.

"No fuimos nosotros (en el Bernabéu), los jugadores coinciden, pero ya es pasado. Lo que sí hemos hablado es que no podemos tener dos partidos malos. Estamos obligados ante nuestra afición, si queremos seguir vivos en la competición y cuanto antes conseguir nuestro objetivo", apuntó.

Bordalás recordó que no hay "rival pequeño" ni pueden fiarse de la clasificación. "Todos tenemos experiencia para no caer en exceso de confianza. La clasificación no dice nada. El Levante es un gran equipo. Ha tenido quizá mala suerte y falta de acierto en algunos partidos, pero no hay enemigo ni rivales pequeños", confesó.

Además, el técnico de los madrileños se refirió al estado físico de distintos jugadores. "Ángel tuvo una pequeña lesión pero parece que está recuperado. En función de sus sensaciones veremos si podremos contar con él. Markel Bergara está trabajando magníficamente y en breve se incorporara con el grupo. Flamini está trabajando mucho mejor, pensamos que a partir de la semana que viene se incorporará con el grupo", finalizó.