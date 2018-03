Zidane: "Ahora dicen que soy el mejor y me parece una tontería"

El técnico trata de restar importancia al debate sobre su figura

Recuerda que "los números de Benzema hablan por sí mismos"

Imagen: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que no le "molesta" cuando le dicen que es un mero 'alineador' en su puesto y que le "parece una tontería" que ahora se diga, tras la victoria en París, que es el "mejor", mientras que hizo su enésima defensa de Karim Benzema, cuyos "números hablan por sí mismos".

"No me molesta (que le llamen 'alineador'). Siempre va a haber comentarios cuando se pierde y cuando se gana hay otros, pero lo que no me va a quitar es la ilusión que quiero poner en mi trabajo a mí y a los jugadores que es lo más importante", advirtió Zidane este viernes en rueda de prensa.

Para el francés, pueden hablar de esto "durante horas" y "organizar debates". "No estoy para convencer a nadie, todos pueden tener una opinión sobre mí, pero lo más importante para mí es que estoy aquí y que me gusta mucho el fútbol. La clave es trabajar y a veces funciona y otros no, hay que dar el máximo y a veces se gana y a veces se pierde", comentó.

"Ahora dicen que soy el mejor, que soy mejor que Emery, y me parece una tontería. Sólo tengo que aceptar todas las opiniones. A lo mejor cuando pierda seré el peor entrenador, pero lo que me importa es la pasión que pongo en los entrenamientos y partidos", sentenció al respecto.

Además, tras su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, dejó claro que "no" piensa en poder ganar un tercer título continental consecutivo sino "en el partido del Eibar". "En abril llegará la Champions y ya habrá tiempo para pensar en el partido que tengamos. Es verdad que nos gusta mucho y que tenemos mucha ambición por esta competición y vamos a dar el máximo, pero lo más importante es seguir por el buen camino", apuntó.

El francés se refirió a las dos caras que está ofreciendo su equipo en Liga y en el torneo continental, achacándolo a "los momentos en una temporada donde es difícil mantener siempre un nivel alto". "En la Liga hemos tenido altibajos y cuando pierdes mucha distancia con los que están arriba es muy difícil y nos ha costado a veces. Mi mensaje es no bajar los brazos y seguir peleando", reiteró.

'Zizou' tuvo que defender una vez más a Karim Benzema, del que le "interesa su trabajo". "Lo hizo muy bien en París y me gustaría que hubiese marcado, pero hay que tener paciencia y pensar en lo que ha hecho bien para el equipo", admitió el entrenador madridista.

"No tengo que convencer a la gente, hay gente que sabe que Karim es muy bueno, pero hay gente a la que le gusta un jugador y otra a la que no", prosiguió, pidiendo a su compatriota que "lo que tiene que hacer es seguir" como hasta ahora porque "en nueve años lo ha demostrado".

Por ello, remarcó que el delantero "es muy bueno". "No lo digo yo solo, que me gusta, pero sus datos hablan por sí mismos. Es el '9 y le pedimos más porque no ha marcado mucho, pero ha marcado muchísimos, pero últimamente critican que no marca, aunque hace otras cosas para el equipo y el gol llegará", zanjó.

"No le falta nada", aseveró sobre Gareth Bale. "Está en un equipo con muchos jugadores y lo está haciendo bien, hay muchos partidos y ha jugado otros", recalcó después de que el de Cardiff no fuese titular en ninguno de los partidos ante el PSG. "Es fundamental para nosotros y no es un problema, hablo con él y sabe donde está", aclaró Zidane.

"NO ME SORPRENDE DÓNDE ESTÁ EL EIBAR"

Del mismo modo, no centró elogios en nadie tras el partido del martes porque fue "cosa de todos". "Destacaron jugadores como Lucas (Vázquez) o Casimiro, pero el abrazo se lo di a todos porque estaba muy contento, pero esto es pasado y ahora tenemos un partido importante de Liga", afirmó el exjugador.

Esta admitió que "no habría firmado en verano estar así", sin lesionados y con opciones en la 'Champions'. "Queremos ganar todo, los jugadores y yo siempre queremos más. La realidad es la de hoy y estamos con todo lo que puede pasar en una temporada y todavía para pelear por algunas cosas más", indicó.

Sobre la visita al Eibar, esperan "un partido difícil, en un campo complicado, pequeño y donde es difícil sumar puntos porque es un equipo que está haciendo una temporada muy buena". "Pero sabiéndolo nos prepararemos para hacer un gran partido para poder ganar", declaró.

"Es un equipo que siempre ha peleado por no descender, pero está demostrando que tiene más y un entrenador con las cosas muy claras y que me gusta mucho. No me sorprende dónde está y nos lo van a poner difícil", agregó del conjunto 'armero' y su mayor motivación por poder pelear por Europa.

Finalmente, el francés eludió hablar de una posible llegada de Neymar, un futbolista que "encajaría en cualquier equipo porque es muy bueno, como otros muchos", y su posible precio de 400 millones. "Pagaron 220 y cuando me compraron a mí, 70 ó 72 y me parecía una locura. Quizá dentro de diez años o puede que antes alguien valga eso", opinó.