Zidane: "El Eibar es valiente y serio, no me sorprende dónde está"

Madrid, 9 mar (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió al Eibar, su próximo rival y octavo clasificado en la liga, a dos puntos de puestos de competición europea, al asegurar que "es un equipo valiente y serio", con un entrenador como José Luis Mendilibar "que tiene bien claras las cosas que hay que hacer".

"El Eibar es un equipo que siempre ha peleado por no descender, pero está demostrando que tiene más, con un entrenador que tiene bien claras las cosas que hay que hacer y me gusta mucho. Es un equipo muy valiente y serio, no me sorprende dónde está y seguro que nos lo va a poner difícil", advirtió el técnico madridista.

"Esperamos otro partido difícil en un campo pequeño donde es complicado sumar puntos, ante un equipo que está haciendo una temporada muy buena. Pero sabiendo eso nos preparamos para hacer un gran partido para ganar", añadió.

Zidane salió como el gran vencedor de la eliminatoria de Liga de Campeones ante el PSG, pero pidió que se olvide el pasado y se ponga el foco en el futuro, sin hacer caso a los elogios ni tampoco a las críticas.

"Cuando se pierde hay unos comentarios y cuando se gana otros. Es el fútbol. Nada me va a quitar mi ilusión por el trabajo ni a los jugadores tampoco. Es la vida, hay que vivir con la crítica y hay que aceptarla", reflexionó.

Por eso, el técnico francés aseguró que no pierde tiempo ante las buenas palabras ni en intentar cambiar la opinión de aquellos que le tachan de 'alineador'.

"Trabajar a veces no funciona, pero en un trabajo hay que dar el máximo día a día. Ahora todos dicen que soy el mejor táctico y que soy mejor que Emery y me parece una tontería, sinceramente. Hay que aceptar todas las opiniones, pero si pierdo contra el Eibar seré el peor entrenador del mundo. Por eso me importa la pasión con la que hago todo, disfrutar de estos jugadores y de cada partido", añadió.

Zidane no aceptó que se destacase a Casemiro y Lucas Vázquez como responsables de la victoria ante el PSG por encima del resto de jugadores. "Fue cosa de todos. Luego destacan jugadores, pero ya es pasado. Tenemos un partido de Liga importante y hay que hacer un gran partido".

A principio de temporada, dijo, no habría firmado lo conseguido hasta ahora, los títulos de las dos Supercopas y del Mundial de Clubes y el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No habría firmado porque cuando empieza una temporada nosotros siempre queremos ganarlo todo. Pero la realidad es la de hoy. Me habría gustado que estuviéramos primeros en Liga y no haber sido eliminados en la Copa del Rey. Hay que aceptar cuando las cosas no te salen bien", afirmó.

Preguntado por el brasileño Neymar, el técnico madridista estuvo esquivo. "No voy a hablar de un jugador que no es mío. Dicen que vale 400 millones y pagaron 220, es lo que hay. Cuando me compró el Real Madrid me acuerdo que eran 72 y me parecía una locura", dijo antes de afirmar que "Neymar encajaría en todos los clubes porque es muy bueno".