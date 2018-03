Heynckes sugiere que puede continuar la próxima temporada en el Bayern

Berlín, 9 mar (EFE).- El entrenador del Bayern, Jupp Heynckes, sorprendió este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Hamburgo con una declaración que sugiere que podría continuar la próxima temporada al frente del equipo bávaro, en contra de la postura que había mantenido hasta ahora.

"Puedo decirles que nada está decidido. No he dicho nunca que definitivamente me retiraré el 30 de junio", dijo.

Heynckes asumió el cargo de entrenador del Bayern en octubre pasado, para reemplazar al destituido Carlo Ancelotti, con la idea de que sólo estaría en Múnich hasta final de la temporada y luego retornaría a su granja en el oeste de Alemania, donde había estado retirado desde 2013.

El presidente del Bayern, Uli Hoennes, sin embargo, había expresado varias veces su esperanza de que Heynckes, a quien le une una vieja amistad, cambiase de opinión.

"Lo que dije es que asumiría el equipo hasta el final de la temporada y que luego veríamos", dijo Heynckes.

No obstante, las declaraciones de hoy de Heynckes pueden ser vistas como una maniobra para quitarle peso a las discusiones sobre su sucesión en el Bayern y a las preguntas que le suelen formular al respecto.

En la última semana se habían oído elogios suyos al entrenador del Friburgo, Christian Streich, y al extentrenador del Borussia Dortmund Thomas Tuchel, lo que algunos medios interpretaron como cartas de recomendación para la sucesión.

Desde que Heynckes se hizo cargo del equipo, el Bayern ha ganado 15 de 17 partidos en la Bundesliga y es ahora líder con 20 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

En el momento del relevo, el Bayern estaba cinco puntos por debajo del líder, que en ese momento era el Dortmund.