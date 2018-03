Valverde: "El Málaga nos complicó la Liga y no queremos que lo haga en esta"

El técnico recuerda los precedentes de la 16/17: empate y derrota

Dice que no hará pruebas de cara al Chelsea, duelo del miércoles

No da por muerto al Atlético, a ocho puntos en la clasificación

Imagen: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que el partido contra el Málaga tiene mucha importancia porque pese al mal momento del equipo rival, colista y con seis derrotas consecutivas, fue el último equipo capaz de ganarles en la competición doméstica y les complicó las cosas en la pasada temporada.

"Habrá buen ambiente en el campo y supongo que intentarán ponérnoslo complicado. Pero venimos de jugar contra Las Palmas y por circunstancias que fueran no pudimos ganar, nos tiene que servir de acicate que ya nos ganó el año pasado y complicó la Liga, no queremos que lo haga en esta", recordó en rueda de prensa.

El Málaga fue capaz el año pasado de empatar en el Camp Nou (0-0) y de ganar en La Rosaleda (2-0), escenario del partido de este sábado. De ahí que, pese a que el Málaga actual lleve meses sin ganar en LaLiga, sea colista y les separen muchos puntos, se tome este partido en serio y sin querer hacer pruebas de cara al Chelsea, al que reciben el miércoles en la vuelta de los octavos de la Champions.

"No es un partido de pruebas, es un partido para hacer pruebas para ganar, nada más. No quiero que nadie lo mire de esa manera porque es un error para mí, como es un error pensar que el partido más importante es el del Chelsea", recalcó.

Además, avisó de que los equipos que están abajo en la clasificación en el último tramo son de los equipos que más puntos sacan. "La necesidad aprieta y juegan al doscientos por cien. Queda menos margen y el Málaga está en un momento de necesidad muy claro, tienen que ganar como sea", argumentó.

Por otro lado, aseguró que el Málaga buscará recuperar los 8 puntos perdidos respecto a la salvación igual que el Atlético de Madrid buscará atrapar a su equipo pese a esos mismos ocho puntos que les separan tras el triunfo blaugrana del pasado domingo en el Camp Nou contra los 'colchoneros'.

"Nadie se retira de una competición ni da nada por perdido hasta que no sucede. La misma distancia que tenemos nosotros con el Atlético es la que tiene el Málaga respecto a la salvación, y piensan que pueden llegar porque es su obligación, como la del Atlético es alcanzarnos y ver si fallamos o nos equivocamos. Nadie se entrega, yo no me lo creo y ellos tampoco porque es de sentido común", apreció.

Por otro lado confirmó la baja de Andrés Iniesta y no se aventuró a comentar si estaría ante el Chelsea. "Iniesta está entrenando aparte, haciendo pocas cosas sin molestias. Es pronto para poder adelantar si podrá estar disponible para la semana que viene. No tenemos jugadores similares porque es único pero sí jugadores con un perfil parecido, como Denis que se lesionó el otro día o Coutinho o André Gomes", comentó.