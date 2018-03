Previa del Málaga CF - FC Barcelona

9/03/2018 - 20:17

Colista contra líder y mucho en juego en La Rosaleda

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Málaga CF recibe este sábado al FC Barcelona en La Rosaleda --20.45 horas/Movistar Partidazo--, en la jornada 28 de LaLiga Santander, en un duelo entre polos opuestos, entre colista y líder, que tiene mucho en juego para ambos y que podría deparar sorpresas porque el Málaga necesita el triunfo y los blaugranas tienen la 'Champions' en el horizonte.

La mala situación del Málaga prácticamente obliga a los de José González a ganar a un líder que llega crecido, tras ganar al Atlético de Madrid en la 'final' del Camp Nou. Los locales, que suman ya seis derrotas consecutivas, verían el triunfo y hasta empatar como un rayo de luz al que acogerse entre tantas tinieblas que les rodean últimamente.

Puntuar contra el líder, más allá de permitirles aferrarse a la salvación, podría dar un empuje anímico que es tan importante como el lograr resultados para salir de una crisis de esta índole. El técnico costasoleño sabe que sus jugadores necesitan ese empujón hacia arriba que premie en forma de puntos el buen trabajo que asegura que hacen en los entrenamientos.

El Barça, no obstante, no está tampoco como para permitir que el Málaga se salga con la suya y se recupere justo contra ellos. La victoria contra el Atlético de Madrid de la pasada jornada en el Camp Nou (1-0), con un golazo de falta directa de Leo Messi, no habrá servido de mucho si ahora no se llevan los tres puntos hacia casa del campo del colista.

Y en esa presión compartida entre ambos equipos estará parte del resultado. Si el Málaga empieza a quedarse sin opciones, pese a estar a 8 puntos de la salvación y haber sumado únicamente 13 puntos en las 27 jornadas disputadas --un escaso 16% de los puntos en juego--, el Barça debe empezar a consolidar ese colchón de margen que infló contra el Atlético y no permitir un rasguño a las primeras de cambio.

Eso sí, a los blaugranas se les viene encima el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, el miércoles en el Camp Nou. Con la importante baja de Andrés Iniesta, con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida ante los 'colchoneros', el faro debería ser Leo Messi, que no tendría descanso, o un Philippe Coutinho que no puede jugar en la 'Champions'.

Tampoco estará en el equipo, aunque venía quedándose fuera de las convocatorias, un Denis Suárez que se lesionó en la Supercopa de Catalunya que el Barça ganó al RCD Espanyol en la tanda de penaltis. Un partido con sólo ocho jugadores del primer equipo, entre ellos Yerry Mina, desconvocado para este duelo, Paco Alcácer o Ousmane Dembélé, que no aprovecharon la ocasión para presionar a Ernesto Valverde.

El extremo galo, fichado como estrella el pasado verano, está pagando las dos lesiones sufridas y el no tener continuidad. Quizá este partido en La Rosaleda, teniendo en cuenta al Chelsea, sea otra oportunidad para brillar para él, que busca reivindicarse antes de que la afición blaugrana empiece a cuestionar su llegada.

José González, para este importante partido, sólo introducirá dos cambios respecto a la lista que hizo para visitar al Leganés y caer en Butarque (2-0). El extremo nigeriano Isaac Success y Lestienne son las novedades de un equipo que quiere salir a flote y, además, obtener la revancha del 2-0 encajado en la primera vuelta en el Camp Nou, con goles de Gerard Deulofeu --cedido ahora al Watford-- y Andrés Iniesta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MÁLAGA CF: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca; Rolán, Iturra, Lacen, Chory; Bueno y En-Nesyri.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, Paulinho; Messi, Suárez y Coutinho.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: La Rosaleda.

--HORA: 20.45 horas/Movistar Partidazo.