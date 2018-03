Eibar-Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga Santander

Eibar y Real Madrid se enfrentan este sábado 10 de marzo en el estadio de Ipurua en el encuentro de la jornada 28 de LaLiga Santander, en un choque en el que los merengues esperan sumar los tres puntos ante un rival que se encuentra en su mejor momento.

EN DIRECTO | Eibar vs Real Madrid

Eibar-Real Madrid: ¿a qué hora se juega?

El encuentro entre Eibar y Real Madrid de la jornada 28 de LaLiga Santander comenzará a las 13.00 horas, siendo el primero de la jornada del sábado.

Antes de este partido se jugarán el Sevilla vs Valencia (16:15), el Getafe vs Levante (18:30 horas) y el Málaga vs Barcelona (20.45).

Eibar-Real Madrid: ¿en qué TV se podrá ver?

El Eibar-Real Madrid se podrá ver sólo a través del sistema de televisión de pago. Será Bein LaLiga el encargado de transmitirlo, a través de la plataforma Movistar+.