Simeone confirma que juega Oblak y planea poner en el once a Vitolo

Majadahonda (Madrid), 10 mar (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, confirmó hoy que el portero esloveno Jan Oblak, que no jugó ante el Lokomotiv ruso por una lesión muscular, jugará mañana contra el Celta de Vigo, en un once en el que planea incluir a Víctor Machín 'Vitolo'.

El meta esloveno, con una lesión en el glúteo izquierdo y molestias en una mano que obligaron a que no jugara en el duelo de Liga Europa del jueves, participó durante la primera parte del entrenamiento, bajo una intensa lluvia en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda.

Aunque Oblak se retiró después para dejar al argentino Axel Werner en los ensayos del once titular, Simeone confirmó en rueda de prensa que el esloveno está "disponible" y "jugará" mañana contra el Celta.

Durante el entrenamiento también se pudo ver al central montenegrino Stefan Savic con sus compañeros, lesionado desde el partido contra el Valencia hace un mes, por el que se ha perdido los últimos ocho encuentros.

También estuvo en la sesión el lateral izquierdo brasileño Filipe Luis, que no se entrenó ayer junto al resto de sus compañeros. Simeone dijo en rueda de prensa que está "muy bien", pero luego no lo dejó con el grupo de trece futbolistas con los que ensayó brevemente un posible once titular.

Este posible equipo, que apenas pudo ensayar unos minutos por la intensa lluvia sobre Majadahonda que encharcaba el campo, estaría formado por una defensa con el brasileño Sime Vrsaljko, los uruguayos José María Giménez y Diego Godín y el francés Lucas Hernández en el lateral izquierdo.

El centro del campo contó con 'Koke' Resurrección a la derecha, Saúl Ñíguez y Gabi Fernández (con el ghanés Thomas Partey a su lado) en el centro, y Vitolo por la izquierda.

Para el ataque, ensayó con el francés Antoine Griezmann y su compatriota Kevin Gameiro y Diego Costa en el otro puesto.