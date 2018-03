Sergio Ramos se ausentó cinco minutos en pleno partido durante el Eibar-Real Madrid por una indisposición

El capitán y jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, ha sido uno de los grandes protagonistas en la victoria de su equipo en Ipurúa ante el Eibar perteneciente a la jornada 28 de LaLiga Santander.

Sergio Ramos tuvo que abandonar el terreno de juego de forma repentina en el minuto 73 de partido para dirigirse a los vestuarios por una indisposición.

La acción pasó inadvertida para muchos, que no se percataron de lo que sucedía hasta que Ramos regresó al césped pasados cinco minutos, en el 78'.

Zidane, en rueda de prensa, lo confirmó: "Ramos creo que se ha 'cagado' un poco. Ha ido al baño un minuto y ha vuelto", declaró el francés.

En ese tiempo el Real Madrid, con 1-1 en el marcador, estuvo con 10 jugadores, ya que Zidane ya había realizado los tres cambios.

Típico apretón. / Nature calls.????

Salir. Entrar. / Out & back in. ??????????

Vuelta a la carga. / Reload. ????

Gol del equipo. / Team goal. ??

?3?

Y vuelta a casa. / Back home. ????

¡Seguimos! / Let's keep it up.????#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq