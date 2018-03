Mendilibar: "Hay que estar casi perfecto para ganar al Real Madrid"

10/03/2018 - 15:51

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, afirmó, tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-2), que en "cualquier ocasión" ganan, además de comentar que hay que estar "casi perfecto" para sorprender a un conjunto como el de Zinédine Zidane.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Para nosotros es difícil que podamos sacar algo contra estos tres equipos. En la temporada pasada empatamos, pero son tan buenos que en cualquier ocasión te ganan. Tienes que estar casi perfecto. Los errores suelen ser de algo o de alguien, pero suelen ser de los que están", afirmaba después del encuentro.

Además, Mendilibar salió en defensa de sus jugadores, después de dos fallos que terminaron en goles de Cristiano Ronaldo; el técnico vasco manifestó que "quien lo hace, falla". "El que intenta, el que tiene clase, el que quiere hace eso, falla. Otros jugadores no te hacen gol, pero estos sí. Para intentar hacer cosas hay que arriesgar; si no arriesgas, no haces nada", indicó.

"Creo que hemos tenido la de Kike, antes del gol. No hemos acertado, no podemos decir que Keylor hiciese grandes paradas, se difumina un poco lo que se genera", comentaba el preparador armero en rueda de prensa.

Por otro lado, Mendilibar afirmó sobre Ramis, que se retiró con molestias en la segunda parte, que tiene "un golpe". "Mañana recuperará, el lunes descansará e irá poco a poco incorporándose al resto de sus compañeros. Le pasa porque es el que está, tiene un mérito terrible y le pasan cosas porque está", matizó para concluir.