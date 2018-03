Marcelo: "Cuando necesitamos de Cristiano siempre está"

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El brasileño Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, aseguró, tras la victoria en Ipurúa ante el Eibar (1-2), que cuando el equipo "necesita de Cristiano (Ronaldo) siempre está".

Marcelo indicó en zona mixta que el año pasado "decían lo mismo", que el portugués estaba mal, "pero seguía marcando y ayudando al equipo", como le está ocurriendo esta campaña. En este encuentro su doblete le dio el triunfo al cuadro de Zinedine Zidane.

"No tengo nada que hablar, cuando necesitamos Cristiano siempre está. No habla, no hace nada fuera. Lo que hace es dentro del campo", indicó el brasileño, quien consideró algo normal que Sergio Ramos hubiera tenido que abandonar el campo unos minutos en el segundo periodo para ir al baño y aseveró que Ipurúa "es un campo muy difícil" donde sus rivales "apretaron muchísimo".

Sin apenas opciones en LaLiga, el Real Madrid no puede dejarse ir: "Si queremos estar bien en la Champions tenemos que jugar bien los partidos de Liga. Son los que nos da fuerza para seguir. Es un campeonato en el que tenemos que estar en forma toda la temporada y vamos a seguir luchando."

Y en cuanto a las críticas, Marcelo no concedió importancia: "Vamos a seguir luchando. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es jugar al fútbol y entrenar".

Su compañero Lucas Vázquez señaló en beIN Sports que al Real Madrid le faltó en Ipurúa "ese poder combinar" y "llegar más", pero consideró que "el equipo hizo un buen trabajo y hay que estar contentos".

Cuestionado por Cristiano Ronaldo, el gallego manifestó que "volvió a demostrar que está muy bien, a grandísimo nivel y doblete para él".

"Es algo que ya viene demostrando desde hace mucho tiempo. Mete goles de todos los colores. Es un lujo para nosotros que esté en nuestro equipo y ojalá podamos disfrutarlo muchos años", apuntó el internacional español, que también elogió al croata Luka Modric, uno de los destacados del encuentro en su regreso al equipo tras veinte días de baja por lesión.

Lucas Vázquez explicó que el de Ipurúa era "un partido muy importante" para el Real Madrid después del encuentro de París en la Liga de Campeones en un intento de enlazar victorias ligueras y no volver a tropezar.

En el aspecto personal, consideró que se "encuentra muy bien físicamente y mentalmente con confianza", deseó "seguir así mucho tiempo" y que "lo mejor esté por llegar".