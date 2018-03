Ziganda: "No concebiría que ningún seguidor piense que no podemos remontar"

Lezama (Bizkaia), 10 mar (EFE).- José Ángel Ziganda ha subrayado que "no concebiría" que "ningún seguidor" del Athletic Club piense que el equipo rojiblanco no va a poder remontar el próximo jueves en San Mamés la eliminatoria europea frente al Olympique de Marsella después del 3-1 encajado en el Velodrome.

"Faltaría más que nosotros no creyéramos que se puede remontar. Me parecería increíble. Sabiendo lo difícil que es, no concebiría que ningún seguidor del Athletic piense que no podemos remontar en San Mamés", ha subrayado el técnico en la rueda de prensa del partido del domingo, también en 'La Catedral' ante el Leganés.

Para Ziganda sería "importante" para adquirir "un punto de moral y confianza" extra y "coger buenas sensaciones" de cara a ese encuentro ante el conjunto galo superar mañana a un 'Lega' "difícil de doblegar y muy armado defensivamente".

El Leganés "es un equipo muy trabajado y muy táctico. Quizás en enero le pesó el esfuerzo de la Copa y ha estado más irregular, pero tiene paciencia y no se siente incómodo defendiendo en su campo. Tendremos estar muy atentos a la circulación y a sus contras. Se siente cómodo con el 0-0 y además en estrategia es peligroso", ha analizado.

El navarro, no obstante, es consciente de que van a necesitar mejorar sus prestaciones en San Mamés. "Analizándolo fríamente, además de jugar brillante, lo que nos está faltando en casa son más puntos, mas goles y más ocasiones. Ese es un debe importante", ha reconocido.

Ziganda está convencido de que a pesar de que "las alegrías este año están siendo muy pocas" y que "el juego no está siendo el deseado, en cualquier momento se va a encender la chispa".

"La esperanza no la vamos a perder nunca, está en nuestra mano poder jugar bien. Se acumulan los esfuerzos y no es fácil sacar ningún partido, pero podemos hacer cosas en la liga y vamos a ir a por ello si renunciar a nada", ha subrayado.