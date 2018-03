Marcelino: "El equipo no ha tenido dudas"

10/03/2018 - 20:29

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, destacó la fortaleza de sus jugadores tras ganar al Sevilla (0-2) porque no tuvieron "dudas" y rechazó dar por hecho que jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada pese a su distancia con el cuadro andaluz, quinto clasificado.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Soy muy sincero, los que me conocen no pueden decir lo contrario. La victoria ha sido muy sufrida, lo hemos pasado mal. Pero sí teníamos la ilusión de ganar al rival, un gran equipo, pero siempre hay que tener el pensamiento de poder ganar. El equipo no ha tenido dudas", indicó el preparador valencianista.

Preguntado por el objetivo de la 'Champions', Marcelino comentó que "cuando matemáticamente el quinto clasificado no pueda alcanzar, en ese momento" se considerán un equipo de Liga de Campeones.

"Creo en las cosas cuando se materializan. Ahora es una posibilidad grande, real, pero no está definida. No podemos pensar que está todo hecho, ganar en la Liga española conlleva un gran esfuerzo y un nivel alto. Hay que tener humildad, mesura, y saber que quedan 10 partidos, que son muchos", manifestó el técnico.

Un elemento clave en el choque ante el Sevilla fue el segundo tanto de Rodrigo. Sin embargo, Marcelino dijo que no remató el encuentro. "En el segundo tiempo, con el segundo gol, creo que no sentenciaba el partido porque el Sevilla tiene muy buenos futbolistas y hasta que no pita el árbitro no se gana. Hemos competido a un nivel muy alto. Hay que agradecer y estar orgulloso de los futbolistas", manifestó.

Sobre Kondogbia, que acabó el partido con molestias, el entrenador valoró lo sucedido. "Harán una valoración, tiene una molestia en el isquio izquierdo. Cree que no tiene mucha gravedad, pero las pruebas dirán cuánto tiempo lo perdemos, espero que no sea mucho porque su nivel es muy alto", finalizó.