La revolución del PSG para la próxima temporada: nuevo entrenador y grandes cambios en la plantilla

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Imagen: Reuters

La eliminación del Paris Saint Germain en octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid va a provocar una auténtica revolución dentro de su plantilla. Se espera que haya fichajes en todas las líneas y salidas importantes, como la de Cavani, Di María, Dani Alves, Rabiot más la duda con Neymar.

Según informa Marca, todo pasa por la renovación o no de su director deportivo, Antero Henrique, que podría abandonar el club a finales de la presente temporada después de gastarse más de 400 millones en Neymar y Mbappé.

Después de esto, lo siguiente que hará el PSG es dar a conocer a su nuevo entrenador. Es un secreto a voces que Unai Emery no continuará la próxima temporada. Tras el español, el gran favorito es Antonio Conte, que no seguirá en el Chelsea tras un año movidito. Pochettino, Mourinho y Simeone estarían por detrás del italiano.

A partir de ahí, se espera que el PSG refuerce todas sus líneas. En la portería, el favorito no es otro que Jan Oblak, pero su alto precio podría complicar la operación. Por detrás del esloveno están Donnarumma y Courtois. Trapp se irá del PSG y Areola, del que están contentos, se quedaría como segunda opción.

En defensa gustan Álex Sandro (Juventus) y Sessegnon (Fulham) para el lateral izquierdo, ya que Kurzawa no seguirá en el club. Yuri podría continuar. En el lateral diestro, Alves no seguirá y Meunier continuaría. En la zona central, Thiago Silva no estará y Marquinhos es el único fijo.

En el centro del campo, Thiago Motta, de 35 años, no seguirá y Lass solo se le ve como un recambio. El club busca un centrocampista de peso que ofrezca más personalidad al juego del PSG. Fabinho, del Mónaco, sigue siendo el gran favorito.

En el PSG piensan deshacerse de gran parte del centro del campo y hacer caja con hombres como Draxler, Pastore y Guedes. Di María y Rabiot, que terminan contrato en 2019, podrían salir también si no renuevan sus contratos. Krychowiak también saldrá.

En el ataque, Cavani es el gran favorito para dejar el PSG y así sacar dinero para otro posible recambio. El que más gusta es Álvaro Morata, que no pasa por su mejor momento en el Chelsea. Jesé Rodríguez se marchará del PSG.