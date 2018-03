Unzúe: "No perdimos por el árbitro, perdimos por nuestros errores"

Madrid, 11 mar (EFE).- Juan Carlos Unzúe, entrenador del Celta, señaló, al término del partido de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-0), que no perdieron "por el árbitro", sino por errores propios.

El técnico celeste hizo esta afirmación cuando se le preguntó por el posible penalti de Lucas a Pablo Hernández con el marcador en 1-0.

"No me gusta hablar de los árbitros. Sería muy ventajista decir que hemos perdido por los errores del árbitro. Perdimos porque el Atlético aprovechó nuestros errores muy bien", manifestó.

"Hemos hecho una buena primera parte. El partido estaba donde pretendía el Atlético y donde nosotros estábamos cómodos. Teníamos un buen posicionamiento para darle al Atlético pocas opciones en el contragolpe, pero más daño que el primer gol nos ha hecho daño el segundo", destacó.

"Hemos empezado la segunda parte con buena disposición y ha habido un posible penalti y luego hemos tirado al palo. Poco después ha llegado el segundo tanto del Atlético y ya no hemos podido reaccionar", añadió.

"El equipo puede salir con la cabeza alta porque ha hecho todo lo posible, pero los errores ante un equipo como el Atlético se penalizan", subrayó.

Unzúe elogió a su colega, el 'Cholo' Simeone: "Tuve la fortuna de ser su compañero y de saber cómo actuaba, y una de las cosas que más admiro es que tiene la capacidad de tener una idea y de que los jugadores la lleven a cabo. El 'Cholo' ha conseguido que el equipo sea lo que él era cuando jugaba y creo que eso tiene mucho mérito".

Sobre las posibilidades del Atlético para el título de liga, indicó: "Conociendo los equipos del 'Cholo' y el potencial del Atlético, no se van a entregar, pero no será fácil que el Barcelona se deje remontar esta diferencia de puntos. Para la liga sería bueno que hubiese pelea, pero no será fácil quitarle puntos al Barcelona".

Por último, Unzúe declaró, sobre Antoine Griezmann, que "una vez más ha sido trascendente para el Atlético" y que eso "no es nada nuevo".