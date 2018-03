La orden del jeque de Qatar que complica el fichaje de Neymar por el Real Madrid

El nombre de Neymar Júnior se ha convertido en un asunto de Estado para Qatar. El futbolista brasileño es el gran objetivo de Florentino Pérez para la próxima temporada. El presidente blanco lo intentará, pero sabe que para 2018 será complicado.



Según informa Mundo Deportivo, el actual emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha ordenado a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, no vender a Neymar el próximo verano ni por todo el dinero del mundo.

Es más, un amigo personal del jeque confirmó que quien piense que Neymar pude salirse con la suya no conoce al sheik Tamim bin Hamad Al Thani, ni el orgullo de los qataríes.

Florentino Pérez mantiene el contacto con el emir qatarí, y por eso los planes del presidente para la contratación del brasileño pasan siempre por ficharle a partir de 2019, nunca para la siguiente temporada.

Desde París tienen claro que Neymar no se marchará la próxima temporada, tal y como dijo su presidente hace unas semanas. "Neymar no se irá al final de temporada, lo puedo garantizar al 200%", dijo en declaraciones a Canal Plus.