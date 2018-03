La cadena Sky suspende a Jamie Carragher por escupir a una niña desde su coche

12/03/2018 - 16:19

El exdefensa del Liverpool y de la selección inglesa Jamie Carragher ha sido suspendido por la cadena Sky, donde trabaja como comentarista, tras las imágenes en las que se le escupiendo hacia un coche tras un comentario de su conductor tras la derrota del pasado sábado de los 'reds' ante el Manchester United.

LONDRES, 12 (Reuters/EP)

Las imágenes, grabadas desde un teléfono móvil, muestran como Carragher va conduciendo su coche cuando otro vehículo se le pone al lado e inicia una conversación con el exfutbolista. "Mala suerte tío, 2-1", comenta el conductor del otro coche, lo que motiva el enfado y la mala reacción del excapitán del Liverpool, aunque es la hija que va en el asiento de atrás la que recibe el escupitajo.

Carragher se disculpó inmediatamente del incidente, que achacó "a un momento de locura". "Totalmente fuera de lugar. Ya me he disculpado personalmente con toda la familia esta misma tarde. Fue incitado 3/4 veces a lo largo de la autopista mientras estaba siendo filmado y entré el trapo. No hay excusas ni disculpas", sentenció en su cuenta de 'Twitter'.

"Sky se toma este asunto con extremada seriedad y condena con firmeza las acciones de Jamie. Se lo hemos dejado claro en persona y le hemos suspendido de sus obligaciones. Esto está muy por debajo de los estándares que esperamos de nuestra gente", advirtió Sky en un comunicado.

Además, la cadena danesa TV3 también prescindirá de Carragher en el choque de este martes entre el Manchester United y el Sevilla, correspondiente a la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones. "Jamie debería haber estado con nosotros en Old Trafford mañana por la noche, pero le hemos retirado, habría sido como enviarle a la guarida del león. He visto el video y no parece muy bonito", expresó el jefe de deportes de 'TV3', Peter Norrelund, a los medios de su país.