El mediocentro inglés Michael Carrick se retirará a final de esta temporada

12/03/2018 - 18:13

El mediocentro inglés y capitán del Manchester United, Michael Carrick, confirmó este lunes que pondrá fin a su carrera deportiva al término de esta temporada y que es "probable" que se una al cuerpo técnico de Jose Mourinho.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Llega un momento en el que, por mucho que te guste o no, tu cuerpo te dice que es el momento de dejar de jugar al fútbol. Eso es más o menos donde estoy ahora, es algo que debes aceptar", expresó Carrick en su comparecencia ante la prensa en la previa al duelo de Liga de Campeones contra el Sevilla.

Carrick apenas ha jugado esta temporada con los 'red devils', a los que llegó en 2006 procedente del Tottenham, desde que tuviese que pasar por el quirófano por un problema cardiaco. "Me puse de nuevo en forma y solo quería acabar decidiendo yo y no forzado por esto. Comprendí que tras volver a estar en forma no jugaría tantos partidos como quizás podía haber hecho, pero lo entendí", se sinceró.

El centrocampista inglés dejará el fútbol con un palmarés adornado sobre todo por cinco títulos de la Premier League (de 2006 a 2009, 2011 y 2013), una Liga de Campeones (2008), un Mundial de Clubes (2008), una Liga Europa (2017) y una FA Cup (2016).