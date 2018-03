Mantovani: "Creo que va a ser esta la última temporada en el Leganés"

Madrid, 12 mar (EFE).- Martín Mantovani, capitán del Leganés, afirmó que esta podría ser su última temporada en el club madrileño si bien mostró al mismo tiempo el deseo de prolongar el contrato que le une con la entidad.

"Si fuese por mi me renovaría pero por parte del club no lo veo tan claro. Ojalá me equivoque pero yo creo que va a ser esta la última temporada", declaró en el avance de una entrevista concedida a 'Leganews'.

El defensa central argentino, que llegó al Leganés en el verano del año 2014, es el único futbolista de la actual plantilla que ha permanecido de manera continua desde la etapa de Segunda División B. Este curso ha disputado un total de diecisiete partidos entre la competición liguera y la Copa del Rey anotando un gol.