Roberto Soriano: "Tengo ganas de volver a ser importante para el equipo"

Vila-real (Castellón), 13 mar (EFE).- El centrocampista del Villarreal Roberto Soriano señaló en rueda de prensa que tiene ganas de volver a ser importante dentro del equipo, ya que apuntó que las lesiones no le han permitido ofrecer el mismo rendimiento que la pasada campaña.

"Este ha sido un año extraño, en el que las dos lesiones que he tenido me han complicado mucho. Me lesioné en la primera parte de la temporada y en diciembre otra vez. Son dos lesiones que me han impedido estar bien y que me han complicado mucho las cosas", explicó.

"Quedan diez partidos y quiero ayudar al equipo a lograr el objetivo. Tengo ganas de volver a ser importante para el equipo, quiero marcar goles, es extraño un año sin goles", apuntó.

El jugador italiano señaló que confía en poder estar en sus mejores condiciones en la recta final del campeonato, en las que el Villarreal se juega sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada.

"Creo que en esta recta final puedo ser un jugador que puede ayudar y ese es mi objetivo ahora mismo. Estamos viendo que vienen los equipos desde atrás y hay que hacer las cosas bien para poder asegurar la plaza europea. Me encuentro bien y creo que iré a mejor con los partidos", comentó.

Roberto Soriano reconoció la importancia del triunfo conseguido la pasada jornada ante Las Palmas que puso fin a una mala racha de resultados.

"Fue una victoria muy importante, son tres puntos que nos dan confianza de cara al próximo partido que será muy complicado. Sabemos que nos espera un rival muy duro como el Atlético, pero jugando en casa, tenemos confianza de poder ganar ese encuentro", indicó.

"El Atlético es un equipo que defiende mucho y defiende bien, será complicado. Pero con las ganas que tenemos y con un poco de suerte, creo que podemos ganar ese partido", agregó.

Por último, se congratuló de la vuelta al equipo de su compatriota Nicola Sansone tras superar su lesión. "Es una buena noticia para nosotros, creo que es un delantero diferente a lo que tenemos y es un delantero que nos puede dar mucho", concluyó.