Aduriz: "Quien no tenga la certeza de que es posible remontar al Marsella que ni venga a San Mamés"

13/03/2018 - 15:53

El jugador del Athletic Club Aritz Aduriz se ha mostrado seguro de que este jueves pueden remontar en San Mamés el 3-1 adverso de la ida de los octavos de final de la Liga Europa frente al Olympique de Marsella, y ha añadido que quien "no tenga la certeza de que es posible" hacerlo que no acude a un duelo en el que espera salir enchufado en ataque y contar con el apoyo de la afición.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"Sin duda se puede y el que no tenga la certeza de que es posible seguir adelante y ganar un partido con esos dos goles, es mejor que ni venga. El fútbol es muy amplio, hemos visto todo tipo de situaciones y muchísimo más difíciles que en la que nos encontramos", aseguró Aduriz este martes en rueda de prensa.

De ahí que el grupo esté "confiado" en cuanto a poder estar en los cuartos de final de la competición. "Esperamos que San Mamés nos ayude porque nos hace ser mejor equipo. Sabemos la importancia que tiene que estén los 90 minutos arropándonos y ayudándonos, para nosotros es fundamental", se sinceró.

"No les podemos pedir nada", reconoció pensando en la afición, aunque confía en tener la mejor versión de San Mamés de su lado. "La temporada no está viniendo del gusto que nos gustaría a todos, pero lo vamos a intentar por todos los medios. Pero por esfuerzo no va a ser y esperamos darnos una alegría a todos y poder vivir otra noche como esta", auguró.

De lo que está convencido el guipuzcoano es de que el Athletic no dejará pasar el tiempo. "No somos un equipo que especule demasiado y menos en San Mamés, tenemos que ir a por el partido desde el primer minuto y con todo. Hacer pronósticos del partido que me gustaría es en balde, pero con lo que hemos mostrado anteriormente tenemos que ir a por el partido sin especular", aclaró.

Sobre el rival, el veterano delantero destacó que el Marsella es un equipo con "recursos ofensivos". "Pero también vimos que tienen debilidades defensivas y que se les pueden crear problemas. Sobre todo tenemos que hacer daño arriba, hay que hacer goles", argumentó.

"Es un jugador que tampoco hacía falta ver demasiados vídeos para saber de su potencial. Ya destacó en la Eurocopa, teníamos una referencia de él y en la ida estuvo bastante bien, pero como equipo somos grandes cuando estamos bien y es nuestro fuerte. Lo vamos a intentar explotar el jueves", comentó sobre Payet, centrocampista ofensivo del Olympique de Marsella.