Busquets: "No especularemos, el 0-0 sólo sería bueno al final"

13/03/2018 - 17:41

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets ha asegurado este que saldrán a ganar este miércoles al Chelsea y sobre todo a "no especular" con el 1-1 de Stamford Bridge logrado en la ida de octavos de final, ya que sólo vería ese resultado de forma positiva una vez termine el duelo.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"El Chelsea defiende en su campo, nosotros intentaremos aprovechar las ocasiones y no especular porque el 0-0 sería bueno al final del partido pero no durante el partido. Cualquier gol suyo nos haría sufrir, así que iremos como siempre a ganar el partido", aseguró en rueda de prensa.

Busquets añadió que están deseosos de que llegue el partido. "Será muy duro y exigente pero es la 'Champions', jugamos contra el actual campeón de la Premier con un sistema muy marcado e intentaremos hacer lo que hicimos en la ida, tener la pelota y crear ocasiones aunque no será fácil porque están bien plantados", rememoró.

No fue un buen partido el del Barça en la ida, pues le costó traducir el control del balón en ocasiones de gol y, en contra, sí sufrió los contragolpes del Chelsea y pudo haber salido más perjudicado de Stamford Bridge. Y uno de los peligros del equipo de Antonio Conte fue Willian.

"Tenemos que prestar atención a Willian, a Hazard, a Pedro o Morata si juegan. Todos son importantes. Tenemos que defender como grupo y que no suceda como en la ida, con una estadística curiosa con los disparos de Willian", apeló el de Ciutat Badia, y es que el brasileño no sólo marcó el gol del Chelsea sino que fue un peligro constante.

No ve a este Chelsea más peligroso por el hecho de que tenga la Premier League, en la que defiende corona, perdida. "Sabemos que en la Premier solo hay un equipo con opciones de ganar el título pero no quiere decir que el resto sean más peligrosos en otras competiciones. Lo son porque tienen un gran entrenador y grandes jugadores, le damos importancia por ser un gran equipo y no por ser más o menos peligroso", relativizó.

Pase lo que pase este miércoles, negó que este equipo esté "en deuda" con el público por no haber ganado la 'Champions' en las últimas temporadas. "Siempre se ha competido bien pero en la 'Champions' están los mejores y sólo puede ganar uno. Nos acostumbramos mal a ganarlas seguidas. En LaLiga la racha es espectacular pero son competiciones diferentes. Intentamos ganar todo y la 'Champions' pasa por ganar mañana", recordó.

Por otro lado, Busquets reconoció que con Andrés Iniesta, que ultima su recuperación, son más fuerets. "Sabemos lo que aporta Andrés dentro del campo, siempre algo diferente. Le puedes dar la pelota y sabrá qué hacer, todo lo que genera es positivo. Esperamos que se encuentre bien y él tiene la última palabra, esperamos que sea positiva", auguró.

"Messi va a estar bien y ojalá esté aún más motivado de lo que viene haciendo normalmente, que es mucho. Físicamente va a estar más descansado y ojalá esté perfecto, en la línea de marcar la diferencia a favor nuestro", señaló sobre el argentino.

"NEYMAR ES JUGADOR DE OTRO EQUIPO Y NO VOY A HABLAR DE UN SUPUESTO"

Sobre el '10' y por qué no había salido, por ejemplo, hacia la Premier League, se sinceró: "Messi está aquí en su casa, y cuando estás en casa con todos los factores que tienes aquí, y ganas títulos en un gran proyecto y económicamente estás bien considerado, ganas títulos y estás en una ciudad espectacular, son todo cosas positivas y encontrarlas en otro lado va a ser muy difícil".

"Sabemos que la Premier es una liga espectacular, que quizá te gustaría jugarla, pero si tienes que poner todo en una balanza salir de aquí es difícil y más si esta es tu casa y estás en el Barça desde siempre", añadió al respecto.

También aseguró estar viendo cada vez mejor a Ousmane Dembélé. "Le veo bien, cada vez más a gusto. Creo que se va a adaptar, es una persona abierta y joven, tiene unas cualidades que pueden marcar la diferencia. Se está adaptando, sale de una lesión, y será decisión del entrenador", comentó sobre su presencia o no en el once inicial.

Preguntado por Neymar y su posible interés por volver al Barça, negó saber nada. "Es pregunta para él. Neymar es jugador de otro equipo, ya no está aquí y no voy a hablar de un supuesto. Es hablar por hablar, eso sólo lo sabe él y mañana tenemos un partido muy importante como para hablar de supuestos", sentenció sobre el brasileño.