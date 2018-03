Larrea: "No he presionado a los árbitros, si Rubiales lo cree, que me denuncie"

13/03/2018 - 17:35

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Juan Luis Larrea demintió que haya "presionado" a los árbitros para lograr los avales para optar a las elecciones del próximo 9 de abril, e invitó a su rival en las urnas, Luis Rubiales, a que presente una denuncia si así lo cree.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"No he hecho nada. Si Rubiales me quiere acusar, que me acuse y me denuncie. Ha habido una serie de personas que han conseguido los avales para presentarme y estoy totalmente ajeno a ello. No verá mi firma en ningún lado", afirmó en declaraciones a Europa Press el expresidente de la Junta Gestora de la RFEF.

Para Larrea el 'aval' que presenta para ser elegido como presidente de la RFEF es el trabajo que ha llevado a cabo en estos últimos 7 meses, desde la inhabilitación de Ángel María Villar por su presunta implicación en el 'caso Soule'.

"Sé lo que he hecho en el fútbol en estos meses. No he presionado a nadie. Sólo sé que varios estamentos del fútbol, los árbitros, LaLiga y ocho federaciones importantes, han pensado en que soy un buen candidato para presidir la federación. A mi me han dado los avales, no he hecho nada", insistió.

Acerca de la presunta presión hacia los árbitros, a través de una carta remitida por el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, según publica 'El Confidencial', reiteró que no la ha ejercido desde la propia RFEF. "Entiendo que el colectivo arbitral es suficientemente inteligente como para que sea capaz de ser presionado por nadie", indicó.

Por último, Larrea manifestó que su intención al presentarse a las elecciones de la RFEF es "trabajar por el bien del fútbol". "No tengo nada que hablar con ese señor, con el que he tenido un trato normal hasta este momento. No estoy en el fútbol para tener 'guerras' con nadie", sentenció el extesorero de la federación en alusión a Luis Rubiales.