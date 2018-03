Valverde: "André Gomes debe enfrentarse a ello y tirar adelante"

El técnico apuesta por dejar a un lado los secretismos en estos casos

Imagen: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado respecto a que André Gomes hiciera público que no está satisfecho con su rendimiento, que ha llegado a vivir en un pequeño infierno y a pasar vergüenza por no ser capaz de dar lo mejor de sí mismo en el campo, que ha tenido un acto de valentía y que superar ese mal momento pasa por enfrentarse a ello.

"No es algo nuevo ni es el único, es algo que nos ha pasado a todos y es algo a superar. Es cuestión de enfrentarse a ello e ir tirando hacia adelante, no es algo con lo que no me haya encontrado en mi carrera ni como jugador ni como entrenador", relativizó y le aconsejó en rueda de prensa.

Sí tiene claro que hacer lo que ha hecho el luso no es fácil. "Es un acto de valentía el reconocer lo que ha reconocido desde el punto de vista público. Todos los jugadores y entrenadores tenemos siempre un poco de respeto por no transmitir ninguna inseguridad o debilidad y el hacerlo es un acto de valentía", reiteró sincero.

Además, le ve preparado para jugar partidos del calado como el del Chelsea de este miércoles, en el que buscan el pase a los cuartos de final de la Champions tras el 1-1 de Stamford Bridge. "Si el entrenador lo considera oportuno, sí está preparado. Es una cuestión de avanzar e ir hacia adelante y André Gomes tiene muchas cualidades. A ver si va a ser mañana cuando las plasme todas y nos las vamos a perder", matizó intentando restar hierro al asunto.

Por su parte, su compañero Sergio Busquets aseguró en cuanto a André Gomes que el público debe dar un paso adelante para ayudarle y acabar con los pitos al jugador. "Sabíamos algo, está claro que todos lo sabíamos, siempre le hemos intentado ayudar y aconsejarle. Como compañeros hemos hecho todo lo posible y como afición creo que debemos dar un paso adelante, ser más positivos y ayudarle", pidió.

"Si queremos conseguir cosas importante debemos hacerlo juntos. Si estamos así a estas alturas de la temporada no es bueno ni positivo para nadie, seguro que cambiará porque somos un club y una afición que intentamos ir todos a una y así será seguro", reiteró en este sentido.

Busquets, que podría tenerle a su lado en el centro del campo contra el Chelsea sobretodo si Andrés Iniesta no se recupera a tiempo, le ve preparado para la contienda. "Está preparado, porque lo veo en los entrenamientos. En los partidos el ruido no ayuda pero al final lo que queremos es pasar rondas y hay que hacerlo juntos", manifestó.