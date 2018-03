Vómitos, falta de sueño, carga mental...así expresan la presión algunos futbolistas de élite

André Gomes, Mertesacker, Camacho, Coentrao o Bojan son algunos ejemplos

André Gomes, futbolista del Barcelona. Imagen: Reuters

Este pasado lunes, André Gomes confesó lo que sufre cuando tiene que jugar con el FC Barcelona. Y no ha sido el único, ya que hace unos días fue el alemán Per Mertesacker el que desveló la presión que sufre cuando se tiene que poner las botas de fútbol. Vómitos, falta de sueño, carga mental... Así expresan la presión algunos de los futbolistas de más alto nivel.

"Mi cuerpo está 'roto', ya no siento placer en jugar. Ahora mismo en el Arsenal prefiero estar sentado en el banquillo y más incluso en la grada", confesó Mertesacker, jugador del Arsenal. "Debido a la presión y a las expectativas que tiene la gente vomito antes de los partidos o tengo diarrea. Es como simbólicamente mi cuerpo dijera 'esto es vomitivo'", dijo.

André Gomes relató también su sufrimiento a causa de la presión. "Con la presión yo vivo bien, con lo que no vivo bien es con la presión para mí mismo. Soy demasiado autocrítico, perfeccionista, no tolero equivocarme nunca y es algo en lo que estoy trabajando para mejorar", apuntó.

Y es que el mundo del fútbol está lleno de este tipo de casos. Un claro ejemplo lo ha puesto el exfutbolista y exentrenador Jorge Valdano a la hora de hablar de José Antonio Camacho, excompañero suyo en el Real Madrid.

"Este problema le afecta a todo el mundo. Cuando salíamos al túnel de vestuarios decíamos 'espérate que falta Jose Antonio'. Era Camacho. Camacho antes de salir tenía que vomitar siempre antes de cada partido, por exceso de responsabilidad", comentó para los micrófonos de Bein Sports.

"Y nadie puede acusar a Camacho de debilidad, más bien al contrario, simboliza el coraje, pero relacionarse con un público no es una tarea menor y lógicamente te hace sufrir una determinada presión que unos manifiestan vomitando, otros durmiendo poco la noche anterior o este chico (André Gomes) teniendo problemas para relacionarse con el juego de una manera natural", defendió.

Fabio Coentrao fue otro los futbolistas que ha confesado la presión que tenía cuando estaba en el Real Madrid. "Yo sé que hice muchas cosas mal, partidos en los que puedo decir que no trabajé bien, pero sí hice cosas buenas que la gente no consideraba. Por eso me sentía como el patito feo. La confianza es el 50% de un futbolista", relató.

Bojan Krkic también relató hace tiempo su miedo a la hora de jugar para España cuando todavía era jugador del Barcelona. "Tenía que tomar Trankimazin para estar más centrado y tranquilo. En el momento de imaginar lo que era la selección, con compañeros nuevos y la presión de una Eurocopa, ví que no podía. No era que no quisiera, es que no estaba preparado", comentó.