Griezmann y un 3-0, contra las sorpresas

Moscú, 14 mar (EFE).- El Atlético de Madrid, ganador de diez de sus últimos once partidos oficiales, y el francés Antoine Griezmann, con trece goles y cuatro asistencias en los 12 duelos más recientes, compiten este jueves contra las sorpresas y el Lokomotiv, al que visitan en Moscú con un 3-0 a favor, pero sin exceso de confianza.

Ya está a un paso de los cuartos de final de la Liga Europa: casi sentenció su pase hace una semana en el Wanda Metropolitano, con un 3-0 y un ejercicio práctico de superioridad, y es el indiscutible favorito, aunque aún tiene 90 minutos por delante con la ambición de otro triunfo, el cuarto en otros tantos encuentros en este torneo.

No se da por clasificado aún el Atlético. Minutos después de la firme victoria de la ida, ya lo advirtió el argentino Diego Simeone: "Las eliminatorias coperas son complejas. No es tan simple como parece, aunque el resultado sea importante. La afición, el ambiente, el clima, el campo... Nos tendremos que adaptar y llegar preparados para que este resultado tenga peso en el partido de vuelta".

El Atlético viajó ya el martes a Moscú, se entrenó esta misma mañana en el escenario del partido y comprobó la diferencia de temperatura entre España y Rusia, en ese proceso de aclimatación para un duelo en el que los números, la lógica y la evidente diferencia de nivel también avalan al conjunto rojiblanco.

No ha perdido ningún choque esta temporada por más de tres goles. Ni en las dos derrotas de Liga, por 1-0 ante Espanyol y Barcelona; ni en las dos de la Copa del Rey (1-2 y 3-1 frente al Sevilla); ni en la única de la Liga de Campeones (1-2 con el Chelsea). Y no ha recibido ningún gol en ocho de sus últimos once partidos oficiales.

También ha vencido diez de sus once duelos más recientes, con la única excepción del 1-0 en contra en el Camp Nou; ha marcado 27 goles y sólo ha recibido cuatro en esa serie de encuentros, y ha solventado con tres victorias, ocho tantos a favor y sólo uno en contra sus tres compromisos hasta la fecha de esta edición de la Liga Europa. En ese torneo, con Simeone, ha ganado 17 de 20 choques.

Todos esos datos reafirman aún más al Atlético, como también el fútbol determinante de Antoine Griezmann. El francés liderará de nuevo el ataque del equipo rojiblanco, lanzado en los últimos tiempos con ocho goles en los últimos cinco partidos, doce en los 12 duelos más recientes o 19 en los últimos 23 partidos de competición.

Sin Diego Costa ni Kevin Gameiro, dos de las tres bajas del Atlético para la visita a Moscú junto a Stefan Savic, que se perderá su décimo duelo seguido por lesión, Fernando Torres apunta a la delantera titular junto a Griezmann. El atacante madrileño volverá al once cinco encuentros después, desde el 1-0 al Copenhague.

A la vez, en la portería, Jan Oblak vuelve a ser duda entre las molestias en el glúteo y un golpe en una mano. Baja en el duelo de ida, de vuelta al once el domingo contra el Celta, con el que no sacó de puerta en la segunda parte, pero con el que hizo una estirada ágil en los últimos minutos, probablemente no jugará de inicio tampoco en Moscú para cuidar esas dolencias. No está descartado, pero esta mañana no saltó al campo en el entrenamiento.

Su puesto, como hace una semana, sería entonces para Axel Werner, uno de los cambios que se prevén en la alineación del Atlético, en la que también se intuyen más novedades en otras posiciones, como la vuelta de Juanfran Torres al lateral, de Thomas Partey al medio y de Ángel Correa, apercibido de sanción por tarjetas, al lado derecho.

Víctor Machín, 'Vitolo', goleador el pasado domingo frente al Celta, también podría tener continuidad en el once. Gabi Fernández, Saúl Ñíguez o Koke Resurrección, uno de los tres, completaría entonces el medio campo, con descanso para los otros dos, ante la acumulación de encuentros, sobre todo los dos últimos, este curso.

Por detrás, además de Juanfran, Lucas Hernández se mantendrá en el once, aunque esta vez posiblemente como central, para rotar a Diego Godín o José Giménez, y Filipe Luis, que no disputó ningún minuto ante el Celta, regresará al lateral izquierdo del Atlético, que nunca ha perdido en Rusia, donde ya ha jugado cinco encuentros.

Enfrente, el Lokomotiv Moscú saldrá este jueves a por todas ante el Atlético de Madrid con la esperanza de dar la machada tras encajar tres goles en la ida, para lo que su técnico, Yuri Siomin, ha arengado a la afición a llenar el estadio.

"Actualmente en el fútbol hay dos corrientes, Guardiola y Simeone, y el jueves jugamos contra una de ellas. ¡Aficionados, venid! ¡Será difícil y necesitamos vuestro apoyo!", escribió Siomin en su cuenta de Instagram.

El equipo ruso llega al partido sin nada que perder y mucho que ganar, ya que su prioridad es la Liga rusa, en la que es líder indiscutible con ocho puntos de ventaja sobre el segundo.

Precisamente, hace solo tres días jugó un partido de Liga en los Urales, a unos dos mil kilómetros de Moscú, donde ganó con solvencia (0-2) y reforzó su liderato.

Al igual que en el Wanda Metropolitano, Siomin reservó al peruano Jefferson Farfán, jugador clave en su esquema, y al segundo delantero, el brasileño nacionalizado Ari.

Ambos entrenaron hoy con el resto del grupo, por lo que si el equipo ruso quiere remontar tendrá que arriesgar con Farfán, ya que su sustituto, el portugués Éder, no ha marcado ni un solo gol en su ausencia.

También es duda el portero titular, el también brasileño nacionalizado Guilherme, que fue sustituido el pasado lunes en liga por el veterano Kochenkov y que hoy ni siquiera saltó al campo para entrenar con el resto de compañeros.

El lateral derecho, Vladislav Ignátiev, tampoco parece que vaya a jugar de inicio en una defensa que estará encabezada por el croata Chorluka.

Aparte de la afición, el general invierno parece que tampoco acudirá en ayuda del Lokomotiv, ya que las temperaturas han subido en los últimos días y los termómetros marcarán unos 4 o 5 grados bajo cero, aunque podría nevar.

- Alineaciones probables:

Lokomotiv Moscú: Kochenkov; Lisov, Chorluka, Kverkvelia, Rybus; Denísov, Kolomeitsev, Antón Miranchuk, Alexéi Miranchuk; Manuel Fernandes y Farfán o Éder.

Atlético de Madrid: Werner u Oblak; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis; Correa, Thomas, Saúl o Gabi, Vitolo; Griezmann y Torres.

Árbitro: Artur Días (Portugal).

Estadio: Lokomotiv.

Hora: 17.00 hora española, 19.00 hora local (16.00 gmt).