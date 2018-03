Tito: "El Sevilla es bastante completo"

Leganés (Madrid), 14 mar (EFE).- Roberto Román Triguero 'Tito' (Madrid, 1985) es uno de esos laterales derechos que llegó a Primera para quedarse. Fijo en el Rayo Vallecano de Paco Jémez, a quien siguió luego a Granada, se encuentra ahora disfrutando de una etapa en el Leganés. Lejos quedan ya los ecos de un posible interés del Manchester United. Padre recientemente, su futuro parece ya ligado a la capital de España. De todo ello habló con EFE.

Pregunta: Sevilla, Valencia, Barcelona, Celta de Vigo y Villarreal. ¿Lo que le viene al Leganés encima asusta?

Respuesta: Los partidos que vienen son complicados. Son buenos equipos y la racha de partidos que vienen ahora nos van a exigir al máximo. Si queremos tirar un poco más para arriba vamos a tener que trabajar mucho e intentar sacar bastantes puntos de ahí.

P: Empiezan el camino por el Sevilla, que fue quien acabó con su sueño copero en semifinales. ¿Hay ganas de venganza?

R: Cuando terminó la eliminatoria ya dije que había que olvidar la Copa y centrarse en la Liga. El siguiente partido es el Sevilla, es el partido que tenemos el domingo y es muy complicado. No nos ha dado muchas opciones ni en la Copa ni en la liga. A ver si esta semana conseguimos sacar algo bueno de aquí, serían tres puntos buenos para nosotros.

P: ¿Qué es lo que más preocupa del Sevilla?

R: No sé en qué estado vendrán, supongo que eufóricos después de ganar al Manchester United. No sabemos tampoco qué equipo sacarán pero salgan suplentes o titulares tienen un plantel bueno. Tienen dinamismo arriba, buenos jugadores en defensa... es bastante completo. Si quieres ganarle te va a exigir mucho.

P: Hablando del United, se comentó tiempo atrás que hubo interés de ellos en usted. ¿Cuánto de cierto hubo en eso?

R: (Risas) De eso hace mucho ya. En esa época Ferguson estuvo por Madrid y estuvo viendo a varios equipos. Salió eso, que podía estar interesado en mi. Sin más.

P: ¿Se visualizó en algún momento jugando allí?

R: No, para nada. Soy un tipo bastante tranquilo, no me suelo ilusionar. Sabía que era muy difícil y después de hablar con mi representante me lo tomé con total calma sabiendo que si seguía haciendo las cosas bien podía existir la opción. Pero en ningún momento me vi jugando en el Manchester United.

P: Por entonces estaba en el Rayo Vallecano. ¿Subirá este año el equipo a Primera?

R: Yo creo que sí y ojalá que lo haga. Yo sería uno de los hombres más contentos si el Rayo Vallecano el año que viene está en Primera.

P: Hay gente a los mandos que usted conoce y que a la vez conocen el club, Cobeño y Míchel. ¿Eso puede ayudar al objetivo?

R: Claro que ayuda. Es gente que conoce bien el club. En el caso de Cobeño ha traído muchos jugadores que él conocía y que también creía que podían aportar para volver a llevar al equipo a Primera. Y en el de Míchel ha estado muchos años en el Rayo, que lo conoce desde siempre. Está transmitiendo a los jugadores lo que él ha vivido, lo que es el Rayo para él. Eso ayuda bastante.

P: Vivió al completo la etapa de Paco Jémez en el banquillo. Luego le siguió al Granada. Si le llamara para volver con él... ¿Se lo pensaría al menos?

R: Me iría sin ningún problema pero me lo pensaría en el sentido en el que creo que me costaría mucho de moverme de Madrid ahora mismo, en la etapa en la que estoy. Al final todo es verlo, pero me costaría bastante.

P: Esta semana ha sido noticia Paco por ser muy crítico con sus jugadores. ¿Esas palabras en público espolean o cabrean al que está en el campo?

R: Yo creo que él intenta motivar a los jugadores y lo hace de esa manera. A lo mejor es cierto que es un poco contundente en ese aspecto pero es el momento de calentón que él tiene, en el Rayo pasaba y le conozco bien. Luego por la noche ve el partido una y otra vez y muchas veces al día siguiente viene, se da cuenta de que a lo mejor se ha equivocado en algunas palabras y pide perdón. Igual que hace una cosa hace la otra.

P: Alcalá, Alcorcón, Rayo Vallecano, ahora Leganés... salvo un paso por el filial del Mallorca y medio año en el Granada todo su fútbol lo ha hecho en Madrid. ¿Jugar en 'casa' ha configurado al futbolista que es hoy Tito?

R: Seguramente sí. He jugado casi siempre en casa pero porque tampoco ha habido muchas cosas para salir fuera y en otras ocasiones he preferido quedarme aquí con la familia. He valorado otro tipo de aspectos que me llaman más que a lo mejor que lo futbolístico. Estoy contento de cómo han ido las cosas. Creo que en Madrid he estado contento y a gusto, ahora me costaría mucho salir.

P: Acaba de ser padre otra vez. ¿El día a día con un bebé en casa afecta al rendimiento del futbolista?

R: No, para mí no. Ya me pasó con mi primer hijo y no me afectó. Hasta el momento tampoco, no estoy notando nada diferente a lo que me hubiera pasado antes.

P: ¿Por qué los jugadores no hacen uso del permiso de paternidad?

R: (Risas) Ni idea pero tampoco hay problema. No nos tiramos ocho horas fuera de casa ni estamos sin verles. Entrenamos por la mañana y tenemos la tarde-noche para estar con el hijo. No es algo que sea tan necesario en este sentido.

P: ¿Que lo ejerciera una estrella como Messi, que ahora ha vuelto a ser padre, y diera visibilidad a la situación ayudaría a los demás a dar el paso?

R: Imagino que sí porque el que lo hace es él y es un tipo de jugador que llama mucho la atención. Lo que hagan esos jugadores se valora mucho para los otros clubes. Pero creo que no lo haría y estoy seguro de que ningún jugador.

Carlos Mateos Gil