Simeone: "Me acostumbraron a valorar las cosas como uno las vive"

14/03/2018 - 17:46

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, advirtió que le "preocupa siempre todo" de las eliminatorias a doble partido y pidió a los suyos que afronten con "ilusión y entusiasmo" la vuelta de octavos de la Liga Europa de este jueves ante el Lokomotive en Moscú, encarrilada en la ida (3-0), mientras que no restó valor a estar en la segunda competición europea.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Me conocen y saben lo que pienso de los partidos de copa, son complejos y me preocupa siempre todo. Buscamos afrontar con ilusión y entusiasmo todos los partidos y mañana será de la misma manera. Habrá un ambiente importante, con gente participativa en la tribuna, frío, nieve y la intención de ellos. Habrá que estar preparados para contrarrestar todo ese tipo de situaciones y llevar el partido donde nos sintamos más cómodos", expresó Simeone este miércoles en rueda de prensa.

Preguntado por si había cierta 'envidia' por ver al Sevilla en los cuartos de la 'Champions', el 'Cholo' recordó que la Liga Europa es "una competición europea importante" e indicó que "lo que más le preocupa es que todos piensen esté terminado o que el partido no tiene importancia"."A mí me acostumbraron desde pequeño a valorar las cosas como uno las vive y si las vivimos con entusiasmo e ilusión todo irá muy bien", añadió.

El argentino subrayó que no se ven como posibles favoritos al título. "No estamos pensando en pasar más adelante sino en pasar la eliminatoria e ir creciendo. El objetivo es siempre el día a día y no nos vamos a salir de ahí. Lo único que nos hace importantes es que mañana pasemos la eliminatoria", aseveró.

"Todo lo que jugamos es importante y miramos los partidos para seguir creciendo y para seguir creciendo tal y como lo venimos haciendo desde hace seis años. Lo que tenemos que hacer es no olvidar lo que nos ha hecho fuertes y crecer como club. He visto partidos antiguos de la Liga Europa y no teníamos sponsor y hoy sí. Ese crecimiento y ese pasado no lo podemos olvidar para seguir creciendo", sentenció.

Finalmente, sobre Jan Oblak, apuntó que "la idea es que pueda jugar si está en condiciones", aunque esperarán al jueves para ver "cómo" se siente el esloveno y tomar "la decisión", mientras que no confirmó si jugará Fernando Torres de titular. "Sí, claro (que tiene opciones), por eso está aquí como el resto", zanjó.