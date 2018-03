Previa del Athletic Club - Olympique de Marsella

14/03/2018 - 18:32

El Athletic busca unir su fútbol a San Mamés para remontar al Marsella

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Athletic Club de Bilbao necesitará este jueves (19.00 horas/beIN Sports) fundir su mejor versión y la magia de San Mamés para intentar remontar el 3-1 adverso que se trajo del Velodrome la semana pasada y eliminar al Olympique de Marsella en los octavos de final de la Liga Europa.

El equipo de José Ángel Ziganda llega con más vida a este segundo capítulo de la eliminatoria de la que podría haber tenido tras una mala noche en Francia que podría haber acabado prácticamente con su aventura europea. Sin embargo, resistió y el gol de Aritz Aduriz da un halo de esperanza a los rojiblancos para aspirar a estar en cuartos, una tarea que requerirá de un gran partido.

Los 'Leones' deberán ser más fieles que nunca a su apodo. San Mamés no fallará y creará el ambiente de las mejores noches, aunque la hora, en principio, no sea de gran ayuda, pero la remontada necesita principalmente que el conjunto vizcaíno recupere una esencia y fútbol que no ha terminado de aparecer en una irregular temporada.

El Athletic no especulará, como ya han advertido desde su vestuario, Aduriz a la cabeza, y saldrá a marcar el 1-0 lo antes posible, aunque parece poco probable que el Olympique, cuyo director deportivo, Andoni Zubizarreta, sabe mucho del influjo del público local, salga despistado como sí hizo su rival en la ida, lo que le costó dos goles en un cuarto de hora.

No está siendo fiable este año el equipo rojiblanco en su estadio, habitualmente su arma más poderosa en las últimas campañas, no sólo por la ausencia de triunfos, sólo cinco de 14 posibles en LaLiga Santander, sino por actuaciones contundentes como la que hace falta este jueves. En la Liga Europa, sólo batió con cierta firmeza allá en agosto al Dinamo Bucarest (3-0).

Sin embargo, el triunfo del domingo ante el Leganés, un rival rocoso, por 2-0, un resultado que le vale, ha insuflado de más ánimos a un Athletic que tampoco debe descuidarse en exceso atrás porque el Marsella ya demostró que cuenta con mucho arsenal ofensivo para poder marcar y complicar aún más las cosas a los locales.

Ziganda reservó el pasado domingo a su mejor baza ofensiva, un Aduriz que quiere seguir marcando goles en un torneo donde ya suma 26 en total, a cuatro de la mejor marca en poder del colombiano Radamel Falcao. El guipuzcoano buscará su mejor noche para liderar a los suyos, aunque lo hará sin su habitual compañero de ataque, un Raúl García sancionado, al igual que Mikel San José.

Williams o el polivalente De Marcos podrían ocupar la posición del exfutbolista del Atlético de Madrid, mientras que para dar mayor profundidad por los lados el técnico navarro podría optar por Susaeta y Córdoba. En el medio, Mikel Rico ya parece listo, pero Beñat e Iturraspe se perfilan como titulares, mientras que Balenziaga volverá al lateral izquierdo y Yeray Álvarez, Etxeita y Unai Núñez pugnan por ser uno de los dos centrales.

Por su parte, el Marsella llegará al partido tras sacar una importante victoria a domicilio ante el Toulouse (1-2) para continuar tercero en la Ligue 1 y en busca de hacer buena su ventaja y tomarse la revancha de la eliminación en dieciseisavos de final. Para no pasar apuros, deberá mejorar también su imagen como visitante ya que ha perdido en tres de sus cuatro últimas salidas, aunque este año nadie le ha hecho más de un gol.

La buena noticia para Rudi Garcia es que podrá contar finalmente con el extremo Florian Thauvin, que se retiró lesionado en la ida, pero que fue reservado el fin de semana para estar a punto para comandar el ataque marsellés junto a Payet y un Lucas Ocampos enrachado, autor de un doblete la semana pasada y de otro gol ante el Toulouse.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Herrerín; De Marcos, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Balenziaga; Beñat, Iturraspe; Susaeta, Williams, Córdoba; y Aduriz.

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Mandanda; Amavi, Rolando, Rami, Sakai; Payet, Luiz Gustavo, Maxime López, Thauvin; Ocampos y Germain.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 19.00/beIN Sports.