Cerezo: "Me sorprendería que Griezmann se fuera del Atlético"

15/03/2018 - 13:43

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Enrique Cerezo, ha explicado que le "sorprendería tanto" que Antoine Griezmann abandonara el club rojiblanco en verano que es una posibilidad que ni siquiera contempla ahora mismo, recalcando que el francés "no puede firmar un contrato con ningún otro equipo" porque tiene contrato en vigor.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Me sorprendería tanto que directamente no me lo creo", dijo Cerezo, preguntado por la posibilidad de que Griezmann abandona el club, durante una breve comparecencia ante los medios en Moscú, donde el Atlético juega esta tarde.

"Quiero que os metáis en la cabeza que Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y que tiene contrato con el Atlético de Madrid. Mientras tenga contrato no puede firmar un contrato con ningún otro equipo", dijo a los periodistas.

Echando la vista atrás, el dirigente recordó que situaciones así ya se dieron "con Torres, Agüero, Forlán o Falcao". "Es un poco cansino, pero de todas maneras no hay que ponerse nerviosos. No esperamos ninguna novedad. Creo que Griezmann está contento y quiere jugar en el Atlético", zanjó.