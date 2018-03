(Previa) Paco López se estrena en el remozado Ciutat de Valencia ante el Eibar

15/03/2018 - 16:20

El estadio Ciutat de Valencia estrenará este viernes una vistosa iluminación exterior y también entrenador en la figura de Paco López, que ya vivió un exitoso debut al frente del Levante, recibiendo al Eibar (21.00 horas/Gol TV) en el partido inaugural de la jornada 29 de la Liga Santander.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Tras 15 jornadas sin ganar, el Levante decidió un relevo en el banquillo y Paco López empezó de forma inmejorable en Getafe, donde un gol de Coke a falta de diez minutos le permitió sumar su primer triunfo con el equipo 'granota' (0-1) y poner una distancia de cuatro puntos sobre la zona de descenso, una frontera que marca Las Palmas.

Ahora, el entrenador valenciano, que ha fijado una salvación segura en los 38 puntos -su equipo tiene 24 a falta de diez jornadas- quiere llevar esa mejoría a casa, donde no podrá contar con Postigo por molestias físicas, baja que se une a las ya conocidas de Raúl, Toño, Iván López y Doukouré.

Por su parte, la salvación matemática del Eibar parece cuestión de tiempo y sigue con la vista puesta en Europa, una sexta posición que tiene solo a cinco puntos pese a su pequeño bajón de resultados en las últimas semanas, con una sola victoria en cinco jornadas.

Al equipo 'armero' no se le da bien el Ciutat de Valencia, un estadio donde no gana desde hace 20 años, un total de nueve visitas ligueras sin triunfo. José Luis Mendilibar también sufre bajas importantes y no podrá contar con Orellana, Fran Rico ni Sergi Enrich. Ramis, que se tuvo que retirar ante el Real Madrid, sí ha entrado en la lista, mientras que no estarán por decisión técnica Lombán, Jovanovic y Riesgo.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 29.

-Viernes 16.

Levante - Eibar. Iglesias Villanueva (C.Gallego)21:00.

-Sábado 17.

Deportivo - Las Palmas. Martínez Munuera (C.Valenciano) 13:00.

Valencia - Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 16:15.

Real Sociedad - Getafe. Estrada Fernández (C.Catalán) 18:30.

Real Betis - Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 20:45.

-Domingo 18.

Leganés - Sevilla. Alberola Rojas (C.C-manchego)12:00.

Barcelona - Athletic Club. Jaime Latre (C.Aragonés)16:15.

Celta - Málaga. Undiano Mallenco (C.Navarro) 18:30.

Villarreal - Atlético. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 18:30.

Real Madrid - Girona. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOSPTS PJPG PE PPGFGC.

1. FC Barcelona 722822607213.

2. Club Atlético de Madrid 642819724812.

3. Real Madrid CF 572817656730.

4. Valencia CF 562817565430.

5. Sevilla FC4528143 113642.

6. Villarreal CF4428135 103832.

7. Girona FC 432812794036.

8. Real Betis Balompié4028124 124653.

9. SD Eibar 3928116 113541.

10. RC Celta de Vigo 3828115 124542.

11. Getafe CF3628 99 103326.

12. Athletic Club 3528 8 1192931.

13. RCD Espanyol3528 8 1192634.

14. Real Sociedad 3328 96 135050.

15. CD Leganés 3328 96 132334.

16. Deportivo Alavés 3128101 172542.

17. Levante UD 2428 4 12 122342.

18. UD Las Palmas 2028 55 182057.

19. RC Deportivo de La Coruña 1928 47 172559.

20. Málaga CF1328 34 211645.